FOTO: RK Sevnica zbira prispevke za pomoči potrebne

13.11.2023 | 13:00

Sekretarka OZ RK Sevnica Mojca Pinterič Krajnc

Spopad harmonik

Vokalna skupina Veritas

Brata Klenovšek

Zahvala moderatorju Darku Povšetu

Sevnica - Na 9. dobrodelnem koncertu za pomoči potrebne občane v sevniškem športnem domu je Območno združenje Rdečega križa Sevnica z vstopnicami po 12 evrov na koncertu zbralo 2.724 evrov. Po besedah Mojce Pinterič Krajnc, sekretarke OZ RK, znaša dosedanji izkupiček njihove akcije natanko 6.122,24 evra.

Prostovoljnih prispevkov je bilo doslej 198,24 evra, donacij podjetij in sevniške občine pa 3.200 evrov.

Kot je povedala sekretarka, na vse prošnje za donacije še niso dobili odgovora in ker dobrodelna akcija traja do konca leta, bodo seveda veseli tudi vseh donacij in prostovoljnih prispevkov, ki bodo še prispeli.

Na 9. dobrodelnem koncertu, ki ga je povezoval, že po tradiciji, Darko Povše, so brezplačno, za dober namen nastopili: brata Klenovšek, Skupina Makadam, Ansambel Pik, Vokalna skupina Veritas, Ansambel Mladi asi, za zaključek koncerta pa je bila še točka Spopad harmonik, ki sta ga uprizorila vrhunska harmonikarja Miha Debevec in Klemen Bojanovič.

Nastopajočim in obiskovalcem na dobrodelnem koncertu ter številnim prostovoljcem te humanitarne organizacije sta se zahvalili Mojca Pinterič Krajnc in v imenu Občine Sevnica direktorica občinske uprave Jerica Lipec.

Poudarili sta, kako pomembna je solidarnost ter živi stiki s pomoči potrebnimi ljudmi, ko se v vse bolj odtujenem svetu in odnosih prepričajo, da le niso pozabljeni.

Obiskovalci so nastopajoče nagradili z močnim aplavzom in zadovoljni odhajali s prijetnega dogodka.

P. P.

