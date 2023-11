FOTO: Martinovali tudi v Semiču

13.11.2023 | 12:00

Semič - V soboto so v šotoru na parkirišču Restavracije GP Cona stekli številni dogodki v okviru praznovanja jeseni in Martinovanja v Semiču. Dan so sicer začeli pohodniki s tradicionalnim Martinovim pohodom po obronkih Semiča.

Občina Semič in Sadjarsko društvo Bela krajina so podarili sadna drevesa 27 novorojencem in novorojenkam v občini. Nato so si lahko najmlajši in starši ogledali otroško predstavo Kaj bom, ko bom velik v izvedbi Gledališča Smejček.

Pozneje je nastopila Tanja Simonič s prijatelji, njim je sledila Country plesna skupina Vrtičkarji, nato še člani Folklorne skupine »Kolpa« Društva upokojencev Vinica.

Društvo vinogradnikov Semič je na osrednjem dogodku letošnjega Martinovanja podelilo diplome in plakete za najboljše vzorce na ocenjevanju vin ter razglasilo kletarja leta. Naziv šampion ocenjevanja kot najvišje ocenjeno vino je prejel rumeni muškat, ki ga je pridelala Antonija Kambič iz Semiča. Šampion za vino belokranjec PTP je pripadel Vinski kleti Lipec s Kala pri Semiču, šampion metliške črnine PTP pa družini Mavretič iz Drašičev. Prestižni naziv kletar leta si je letos prislužila družina Bahor iz Dragovanje vasi.

Za prešerno vzdušje na prireditvi, ki jo je povezovala Tjaša Ogulin, so poskrbeli Semiški klobukarji, ansambel Slovenski zvoki in Vinko Šimek pa so obiskovalce zabavali še pozno v noč.

M. K.; foto: Uroš Novina

Galerija