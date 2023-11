Ogenj iz dimnika v kuhinjo, trije so se zastrupili z dimom

13.11.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.33 je v ulici Strma pot v Semiču zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Ogenj, ki se je razširil na omarico v kuhinji, so omejili in pogasili gasilci PGD Semič, Kot-Brezje, Stranska vas, Štrekljevec in Gradnik. Gasilci so še pregledali in prezračili prostore in stanovalcem odsvetovali kurjenje. V požaru so se trije stanovalci zastrupili z dimom, pregledali in oskrbeli so jih člani Enote prve pomoči občine Semič in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Semiški gasilci so na svojem FB profilu ob tem zapisali:

''Žal tudi na mirnen nedeljski večer pride do poziva gasilcev v pomoč! K sreči je streha nad glavo še vedno cela zaradi hitrega posredovanja domačih in kasneje gasilcev.

Majhen opomnik, dobronameren: Pazite zdaj v hladnih dneh ko se kuri že skoraj cel dan ... preverite dimne tuljave in sam prostor okrog njih, da ne pride do samovžiga.''

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu SKS DESNO;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LAHINJA na izvodu BETONSKI DROG.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB 1970, izvod 3. SO KODELJEV HRIB, ELEKTRARNA;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB, izvod 2. HIŠA PRI TP ŠENTJERNEJSKA 17, 4. ŽABJA VAS NA A DROGU, 5. SAMOSTOJEČA LEVSTIKOVA ŽIBERTOV HRIB, 6. SITARJEVA, TAVČARJEVA, 7. ČRP. KOMUNALA, 8. KODELJEV HRIB SKS, 9. JAVNA RAZSVETLJAVA;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB, izvod 2. HIŠA PRI TP ŠENTJERNEJSKA 17, 4. ŽABJA VAS NA A DROGU, 5. SAMOSTOJEČA LEVSTIKOVA ŽIBERTOV HRIB, 6. SITARJEVA, TAVČARJEVA, 7. ČRP. KOMUNALA, 8. KODELJEV HRIB SKS, 9. JAVNA RAZSVETLJAVA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS, izvod 1. LEVO OD TP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENOV SKOK, TP GOSPODIČNA 1986, TP KRVAVI KAMEN 1984, TP RTV GORJANCI 1981;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG 1978;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:15 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKEL;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽIJA, izvod 1. PROTI GLOBOŠKI GORI;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTEFAN;

- od 14:15 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PARADIŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Premogovci – Trebelnik med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Partizanska pot, Stara vas proti Vidmu, Saramati med 9:00 in 11:00 uro, na območju TP Glino gaj med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Piršenbreg pa med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.