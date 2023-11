Martinovali z martinčkom, manjkala ni cvičkova princesa Nika Martinčič

Dolenja Brezovica - Bilo je 11.11., točno ob 11. uri in 11 minut, leta 2014, ko sta Kartuzija Pleterje in uspešno šentjernejsko podjetje L-TEK poskrbela za zanimiv družabni dogodek ob martinovem – prvo srečanje podjetnikov in obrtnikov iz šentjernejske občine, ki so se jim pridružili tudi mnogi vinogradniki.

Ko je zazvonil samostanski zvonec, so se zbrali v degustacijski sobi Kartuzije Pleterje. Pozdravil jih je takrat novi šentjernejski župan Radko Luzar, ki je začel s takšnimi srečanji za sv. Martina, saj je želel boljšo povezavo občine z gospodarstveniki, in takšna martinovanja so postala tradicionalna.

Tudi preteklo soboto je bilo spet tako in tudi letos je bila gostiteljica Kartuzija Pleterje, z gospodarske strani pa podjetji Bos Grubar ter Kartonaža Grubar.

Vse tri je predstavila voditeljica dogodka Elizabeta Kušljan Gegič, pred mikrofon pa so stopili tudi njihovi direktorji oz. vodje: ekonom Kartuzije Jože Simončič, direktor Bos Grubar Stane Grubar in direktor Kartonaže Grubar Dejan Grubar.

Martinovanje je tokrat – tako kot lani – potekalo v novih društvenih prostorih, ki so jih šentjernejski vinogradniki dobili v najem od Župnije Šentjernej, in v katerih so uredili vinogradniško klet, degustacijski prostor, dvorano, tam imajo prostore planinsko društvo, Šentjernejski oktet idr.

Radku Luzarju so se zbrani zahvalili, da je začel s to lepo tradicijo za martinovo.

Blagoslov mladega vina

Dolgoletni ekonom pleterske kartuzije Jože Simončič je številnim zbranim postregel z mladim vinom, saj sv. Martin mošt spremeni v vino. Zbrani so okušali pleterski cviček, ki zelo slovi, ter mlado polsladko mašno vino in posebno Martinovo vino.

"To je vino iz martinčkov - martinčki so grozdiči, ki zrastejo na zalistnikih in so majhni ter običajno ne dozorijo. Če pa dozorijo- okrog sv. Martina, jih takrat navadno oberejo ptiči. V lanskem letu smo imeli v juniju močno točo, zato so tedaj pognali močni zalistniki in martinčkov je bilo toliko, da tudi ptiči niso vseh pobrali, zato smo napolnili preko 1000 steklenic tega zanimivega vina," pove Simončič.

Prišla je tudi cvičkova princesa 2023 Nika Martinčič, saj je šentjernejske gore list.

Mlado vino, ki mu je na dogodku zdravico doživeto povedal Janez Selak, je blagoslovil šentjernejski dekan g. Anton Trpin. Manjkala ni niti pesem, seveda o vinu – dogodek, na katerem je s pohvalnimi besedami šentjernejskim vinogradnikom postregel župan Jože Simončič, pa je popestril Šentjernejski oktet ter trio Rangus iz Gradišča.

Blagoslovili kip sv. Urbana

V kleti so dan prej blagoslovili kip sv. Urbana, zavetnika oz. patrona vinogradnikov, vina, viničarjev, sodarjev, od prej pa imajo v niši vzidanega tudi sv. Martina, ki mošt spremeni v vino.

Prav na to razliko obeh svetnikov je v svojem nagovoru opozorila letošnja cvičkova princesa Nika Martinčič, članica Društva vinogradnikov Šentjernej. Povedala je, da z veseljem že pol leta opravlja vlogo promotorke cvička, in da je vesela, da je zaznati povečano zanimanje mladih, tudi deklet, za vinogradništvo in vinarstvo. Sama je med njimi, saj prihaja iz priznane vinogradniške družine Martinčič.

Po koncu programa so se zbrani na martinovanju radi zadržali na pravi martinovi pojedini, seveda ob okušanju nove vinske kapljice. Večina pridelovalcev je dejala, da je letnik dober, čeprav morda malce manjši zaradi vremenskih nevšečnosti.

L. Markelj, foto: V. L. S.

