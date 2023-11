Med nominiranci za podjetnika leta Igor Arh in Robert Medle

13.11.2023 | 10:40

Tradicionalna priznanja Obrtno-podjetniške zbornice, med katerimi kraljujeta bronasti kipec kovača za obrtnika leta in kristalni globus za podjetnika leta. (Foto: OPZ)

Igor Arh in Robert Medle (Foto: OPZ)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo 30. novembra na Brdu pri Kranju podelila priznanji obrtnik leta in podjetnik leta za 2023.

Za obrtnika leta so nominirani Anton Cigan in Peter Tibaut iz črenšovske družbe KIT Žižki, Klemen Cvek iz kranjskega podjetja MT Cvek, Boris Mastnak iz Maribora in Franc Maučec iz beltinškega Steklarstva Frama.

Nominiranci za podjetnika leta so medtem Igor Arh iz krškega podjetja Metalika, Robert Medle iz novomeškega Roletarstva Medle, Bojan Petrovič iz kidričevskega podjetja Petrovič, Miran Rauter iz celjskega Hermija ter Primož Zelenšek iz trboveljskega Chipola.

IZ OBRAZLOŽITEV NOMINACIJ

Igor Arh

Metalika, proizvodnja pohištva, furniranega aluminija in inženiring, d. o. o., Leskovec

Ustanovitelj podjetja Metalika Igor Arh nadaljuje družinsko tradicijo mizarstva iz leta 1932. Navdih tradicije in nove ideje so botrovale temu, da je leta 2002 odprl podjetje, specializirano za izdelavo pohištva in opremljanje notranjosti ladij za križarjenje in jaht.

V podjetju zasledujejo vizijo ustvarjanja edinstvenih interierjev, navdahnjenih s tradicijo in najsodobnejšimi inovacijami, ki zadovoljijo še tako zahtevne stranke, pri tem pa uporabljajo trajnostne materiale in zasledujejo cilje in strategije krožnega gospodarstva.

Bogato znanje, izkušnje in kakovost izvedbe prinašajo podjetju, ki je vodilni slovenski ponudnik na tem področju, prepoznavnost na mednarodnih trgih pomorske industrije.

V duhu industrije 4.0 je podjetje Metalika opremljeno z najsodobnejšo opremo, stroji in tehnologijo, kar jim, poleg proizvodnih prostorov, v katerih lahko sestavijo posamezne prostore jaht in večje restavracijske pulte za križarke, zagotavlja boljšo kakovost, večjo fleksibilnost in konkurenčno prednost.

Arh se zaveda, da je ključ do uspeha dober kolektiv, ki ga sestavlja kombinacija izkušenj in mladosti. V podjetju je ves čas nekaj več kot 30 zaposlenih, med katerimi so tudi visokokvalificirani strokovnjaki notranjega oblikovanja plovil, ki so s svojim znanjem in izkušnjami podpisali tudi pod Nautilus Pod, novo revolucionarno spalno kapsulo, razvito posebej za vgradnjo na potniške ladje.

Robert Medle

Roletarstvo Medle, d. o. o., Novo mesto

Temelje podjetju, ki ga vodi Robert Medle, je z odprtjem obrtne delavnice leta 1976 postavil njegov oče. Skozi leta so se specializirali za izdelavo rolet, žaluzij, oken in komarnikov, ki jih prodajo na domačem in številnih tujih trgih.

V podjetju neprestano spremljajo novosti na področju senčil in stavbnega pohištva in jih uvajajo v svoj proizvodni program. Razvijajo svoje lastne izdelke, ki jih postavljajo v prednost pred konkurenco. Vlagajo v raziskave in razvoj nove tehnološke opreme, kar zajema tehnološke izboljšave v proizvodnih procesih, digitalizacijo procesov, izboljšave obstoječih in razvoj novih proizvodov.

Redno vzdržujejo in investirajo v modernizacijo strojne, programske in druge opreme, učinkovitost se trudijo povečati z zniževanjem stroškov, posodobitvijo procesov, rastjo produktivnosti, odpravljanjem reklamacij ter motiviranjem zaposlenih. V podjetju je 180 zaposlenih, katerim zagotavljajo strokovna izobraževanja ter zdravo in urejeno delovno okolje.

Z inovativnimi rešitvami si prizadevajo za trajnostno naravnanost in zmanjševanje negativnih vlivov na okolje. Imajo štiri lastne sončne elektrarne, uporabljajo energetsko varčno tehnološko opremo, njihovi izdelki se po koncu življenjske dobe lahko popolnoma reciklirajo, kupcem pa jih dobavljajo s povratno embalažo. Tudi pri proizvodnji ne proizvajajo veliko odpadkov, surovine namreč sortirajo in prodajo naprej kot surovino.

M. K.