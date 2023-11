Novomeščani brez možnosti v Kamniku

12.11.2023 | 09:00

Foto: Calcit Volley

Kamnik - Odbojkarji Calcita Volleyja so tudi v 8. krogu državnega prvenstva pokazali suvereno predstavo. Čeprav je manjkal reprezentant Nik Mujanović in čeprav je trener Mladen Kašić odpočil še nekatere igralce, Kamničani sinoči niso imeli nobenih težav proti nerazpoloženi novomeški Krki.

Ta niti v enem nizu ni bila blizu tekmecu, ki tako še naprej na vrhu ostaja brez izgubljenega niza. Kašić je priložnost za igro ponudil prav vsem igralcem, ki jih je imel na razpolago, ti so si tudi razdelili strelski učinek, z devetimi točkami pa je bil najučinkovitejši Črtomir Bošnjak.

Statistika

CALCIT VOLLEY - KRKA 3:0 (13, 15, 16)

* Športna dvorana Kamnik, gledalcev 160, sodnika: Miklošič, Tovornik.

* Calcit Volley: Planinšič 1, Vinkovič 6 (1 as, 1 blok), Lazar 4 (2 asa), Karadža Pevc, Košenina, Nikolić 2 (1 blok), J. Okroglič 6 (1 as), Bošnjak 9 (1 as, 1 blok), Mitrašinović 4, Brunet 8 (2 asa, 2 bloka), Oman 1, Bakonji 3 (1 blok), Pavlović 5 (1 blok).

* Krka: Medved, G. Erpič, Kocjančič, Kosmina 8, Bregar 7 (1 as), Verdinek, Kožar, Pulko 1, U. Erpič 2, Lindič 1 (1 as), Kern, Rojnik 3 (1 as), Jakše.

* Izidi, 8. krog:

Panvita Pomgrad - Hiša na kolesih Triglav 1:3 (16, -23, -21, -18)

Merkur Maribor - Fužinar Sij Metal 3:0 (15, 17, 16)

Alpacem Kanal - ACH Volley 1:3 (-21, -17, 19, -20)

Calcit Volley - Krka 3:0 (13, 15, 16)

- lestvica:

1. Calcit Volley 8 8 0 24:0 24

2. ACH Volley 8 7 1 21:6 21

3. Merkur Maribor 8 5 3 18:12 15

4. Panvita Pomgrad 8 4 4 13:15 11

5. Hiša na kolesih Triglav 7 3 4 13:16 9

6. Fužinar Sij Metal 8 3 5 11:19 9

7. Krka 7 1 6 5:19 4

8. Alpacem Kanal 8 0 8 6:24 0

STA; M. K.