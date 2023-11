FOTO: Celjani so se morali za zmago v Marofu kar potruditi

12.11.2023 | 10:00

Pri Novomeščanih je Tilen Kukman dosegel 8 zadetkov.

Novo mesto - Precej bolj napeto, kot kaže končni rezultat, je bilo včeraj v dvorani Marof, kjer so gostovali rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so na koncu Krko premagali s 33:26. Sredi drugega polčasa so se Novomeščani Celjanom približali le na gol zaostanka (20:21), a nato naredili nekaj nespametnih potez, kar so gostje kaznovali in osvojili novi dve točki.

Krkaši niso najbolje odprli srečanje. Nikakor niso mogli premagati celjskega vratarja Roka Zaponška, ki je zaklenil svoja vrata. Na drugi strani se je z obrambami izkazal tudi Jure Blaževič, drugače bi Celjani že na začetku lahko pobegnili domačim, ki so prvi zadetek dosegli šele v 9. minuti.

Ko je minila začetna nervoza, jim je igra stekla. Po zadetku Blaževiča, ki je zatresel izpraznjena vrata Celjanov, so se približali na 6:8, nato pa so aktualni državni prvaki prevzeli pobudo in s čvrsto obrambo ter kombinatorno igro v napadu dve minuti pred koncem prvega polčasa prišli do prednosti šestih zadetkov (14:8).

Po odmoru so Novomeščani še bolj strnili svoje vrste, prednost Celjanov pa se je začela topiti. Klemen Matko je domače v 42. minuti približal le na gol zaostanka, številni navijači na tribunah so bili navdušeni. A veselje ni trajalo prav dolgo, kajti krkaši so v nadaljevanju tekme naredili precej napak, kar so Celjani kaznovali in ušli na 24:20. Do konca srečanja niso popuščali in vseskozi držali vsaj tri zadetke prednosti, razlika pa je ob koncu, ko je bilo že vse odločeno, še nekoliko narasla.

»Jasno, da z igro ne moremo biti zadovoljni. Želeli smo presenetiti državne prvake. Če bi se držali začetnega dogovora, bi nam to zagotovo tudi uspelo. Na koncu se je žal pokazalo, da zaostanka ne moremo nadoknaditi. Tekme tudi nismo odprli na nivoju, loviti smo morali zaostanek in to nas je na koncu tudi stalo ugodnejšega razpleta,« je dejal domači rokometaš Marko Majstorović.

Celjski vratar Gal Gaberšek pa je povedal: »Tekma je bila sploh v drugem polčasu več ali manj izenačena, Krka se nam je na sredini drugega dela približala na le gol zaostanka. Uspeli smo se zbrati, narediti nekaj dobrih obramb in na koncu je razlika sedmih golov pomenila zanesljivo zmago v našo korist. Vse čestitke tudi Krki za borbo in dobro predstavo pred polno domačo dvorano.«

Liga NLB, 9. krog:

Dobova : Koper 23:30 (13:14)

Krka : Celje Pivovarna Laško 26:33 (9:14)

Ljubljana : LL Grosist Slovan 30:27 (17:13)

Jeruzalem Ormož : Sviš Ivančna Gorica 31:29 (16:13)

Škofljica : Trimo Trebnje 24:30 (11:16)

Slovenj Gradec : Gorenje Velenje 25:25 (14:12)

Urbanscape Loka : Riko Ribnica 35:35 (21:12)

Lestvica:

1. Trimo Trebnje 9 8 0 1 290:224 16

2. Celje Pivovarna Laško 9 7 1 1 301:249 15

3. Gorenje Velenje 9 7 1 1 279:233 15

4. Krka 9 4 3 2 263:230 11

5. Riko Ribnica 9 4 2 3 297:280 10

6. Koper 9 5 0 4 257:243 10

7. Sviš Ivančna Gorica 9 4 2 3 256:248 10

8. Jeruzalem Ormož 8 4 1 3 213:218 9

9. Urbanscape Loka 9 3 2 4 261:284 8

10. Škofljica 8 3 1 4 205:223 7

11. Slovenj Gradec 9 2 2 5 247:268 6

12. Ljubljana 9 2 0 7 243:303 4

13. LL Grosist Slovan 9 1 1 7 233:262 3

14. Dobova 9 0 0 9 203:283 0

Besedilo in fotografije: R. N.

