1. SNTL: ŠD SU ostaja neporažen, zmaga tudi Krki

12.11.2023 | 08:30

Foto: ŠD SU

Tudi po petem krogu 1. SNTL za moške sta ostali dve neporaženi ekipi. ŠD SU je v Ljubljani s 4:2 premagal Kajuh-Slovan, v derbiju pa je Savinja I v gosteh premagala Maribor s 4:1. V gosteh sta do zmage prišla še Kema Murexin, ki je s 4:2 premagala Mengeš, in že pred tednom dni Mura Sobota I s 4:0 v Velenju. Edino domačo zmago je s 4:2 proti Fužinar Inter Diskontu I vpisala Krka.

Savinja I nadaljuje z odličnimi predstavami v letošnji sezoni. Aktualni državni prvaki so prišli le do ene zmage, ki jo je prispeval Gregor Komac, ki je bil s 3:0 boljši od Domna Hohnjeca, v preostalih dvobojih pa so bili boljši gostje. Junak dvoboja je bil z dvema posamičnima zmagama Brin Vovk Petrovski, ki je s 3:1 premagal Matevža Črepnjaka in s 3:0 Komaca, eno pa je dodal Miha Podobnik, ki je bil s 3:0 boljši od Tomaža Roudija. Najboljša slovenska mladinca, Podobnik in Vovk Petrovski, sta s 3:1 ugnala Roudija in Komaca.

Dober odpor so novomeškemu ŠD SU nudili Kodeljevčani, ki ob Mengšu edini, ki so v letošnji sezoni še brez zmage. Največ zaslug za končno zmago Novomeščanov ima njihov trener in igralec, Uroš Slatinšek, ki je s 3:0 premagal Vida Nareda in Andraža Novaka, brez izgubljenega niza pa je proti Andražu Novaku in Boru Brodnjaku z bratom Juretom dobil še igro dvojic. Do zadnje novomeške zmage je proti Brodnjaku s 3:0 prišel Jure Slatinšek, medtem ko je v domači ekipi Novak s 3:0 premagal Jureta Slatinška, Brodnjak pa s 3:1 Maja Murna.

Pošteno so se morali za dve točki potruditi tudi Pucončani, saj je Klemen Jazbič s 3:2 premagal Damjana Zelka, Andraž Avbelj pa s 3:2 Luko Norčiča. Z dvema zmagama se je v gostujoči ekipi izkazal Tomaž Pelcar, boljši je bil od Luke Jokiča in Klemna Jazbiča ter v dvojicah Zelkom tudi proti Avblju in Jazbiču. Četrto zmago je Pucončanom prinesel Zelko, ki je s 3:1 premagal Avblja.

Po petem krogu so bili zadovoljni tudi v taboru novomeške Krke, ki je predvsem po zaslugi Aljaža Šmaljclja premagala Fužinar Inter Diskont. Šmaljcelj je z Nevenom Karkovićem dobil igro dvojic proti Žigi Kristijanu Žigonu in Darku Jamšku s 3:1, s 3:2 (-6, -9, 4, 8, 9) je po preobratu ugnal Bojana Paviča in v šestem dvoboju, ki je odločil končnega zmagovalca, še Žigona s 3:1. Do ene posamične zmage je prišel še Karković, za goste pa sta bila proti Denisu Pintarju uspešna Žigon, ki je zmagal s 3:2 (5, 13, -9, -7, 10), medtem ko je Jamšek zmagal s 3:0.

Sobočani so pred tednom dni brez izgubljenega dvoboja v Velenju premagali Tempo. Mitja Horvat in Bojan Ropoša sta s 3:0 premagala Tadeja Voduška in Patrika Vidca, v posamičnih dvobojih pa je bil Ropoša boljši od Vidca, Gregor Zafoštnik je s 3:2 premagal Miho Kljajiča, Horvat pa s 3:0 Voduška.

Izidi 5. kroga 1. SNTL za moške: Mengeš – Kema Murexin 2:4, Tempo – Mura Sobota I 0:4, Krka – Fužinar Inter Diskont I 4:2, Maribor – Savinja I 1:4, Kajuh-Slovan – ŠD SU 2:4.

Vrstni red: 1. Savinja 10 (20:5), 2. ŠD SU 10 (20:7), Mura Sobota I 8 (19:5), 4. Maribor 6 (15:8), 5. Kema Murexin 6 (12:11), 6. Fužinar Inter Diskont 4 (12:14), 7. Krka 4 (10:17), 8. Tempo 2 (5:18), 9. Kajuh-Slovan 0 (7:20), 10. Mengeš 0 (5:20).

M. Š.