FOTO: Z avtom šest metrov pod cesto v potok

12.11.2023 | 07:50

Avto je pristal šest metrov pod cesto v potoku. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

O petkovi večerni nesreči v Malem Kamnu smo sicer že poročali, tokrat vam lahko postrežemo še s fotografijami. Ponovimo, da je voznik zapeljal s ceste na brežino in pristal z vozilom šest metrov pod nivojem ceste v potoku. S pomočjo vitla in škripčevja so gasilci vozilo potegnili iz potoka in preprečili onesnaženje potoka. Do razlitja tekočin ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TISKARNA 2;

- od 9.45 do 10.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC BRŠLJIN;

- od 11.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC ČEŠČA VAS, TP ČEŠČA VAS, TP GC ZALOG, TP ZALOG, TP ZALOG VAS, TP ČISTILNA NAPRAVA STRAŽA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mokronog, predvidoma med 8.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

Galerija