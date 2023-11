Spretna in podjetna prihodnost – prijave odprte!

12.11.2023 | 08:00

Dogodek SPRETNA IN PODJETNA PRIHODNOST je edinstvena priložnost za razpravo, učenje in navdihovanje v povezavi z evropskim letom spretnosti in pridobivanjem novih znanj. Ta dogodek bo združil vrhunske strokovnjake s področja Canve, kreativnosti, poslovanja, komunikacije in odnosov z javnostmi ter se osredotočal na pomembnost razvoja spretnosti in znanj za ustvarjalno, uspešno in trajnostno prihodnost.

V zaključku večera bodo na sporedu predstavitve Business Gladiator 2023. Spoznali bomo več primerov dobrih praks v različnih razvojnih oziroma podjetniških stopnjah, ki nastajajo v naši regiji, navzoče pa čaka še nekaj zanimivih točk in presenečenj.

Pridružite se nam v četrtek, 23. 11. 2023, ob 16.00 v prireditvenem prostoru na Gostišču Loka Kuhla v Novem mestu.

PROGRAM:

16.00–17.30 Preprosto oblikovanje za splet in tisk s Canvo ; Simon Kovačič, kreativni ustvarjalec v Canvi

17.30–17.45 Odmor

17.45–18.15 Intuicija spodbuja kreativnost … in obratno!; Aleksej Metelko, soavtor knjigeIntuition & Success

18.15–18.45 Komunikacija in odnosi z javnostmi; Mojca Badovinac, nekdanja urednica na regionalni televiziji

18.45–19.00 Odmor

19.00–20.30 Business Gladiator 2023 - predstavitev poslovnih idej JV Slovenije

20.30–21.00 Mreženje in pogostitev

OBVEZNE brezplačne prijave na: https://forms.office.com/e/LYEidcUdgS

Udeležence delavnice Canva prosimo, da s seboj prinesejo prenosni računalnik.

Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto in je podaljšana roka Evropske komisije, že četrto leto zapored pripravlja podjetniški dogodek za vse obstoječe in potencialne podjetnike ter seveda posameznike, ki si želijo pridobiti nove spretnosti, znanja in poznanstva. Leto 2023 je evropsko leto spretnosti, zato smo letos pripravili nekaj praktičnih delavnic oz. predavanj, ki bodo obogatile in nadgradile vaše znanje in veščine.

Se vidimo!

Dogodek delno financira Evropska unija in ga podpirajo občine Novo mesto, Črnomelj, Škocjan, Mirna Peč in Dolenjske Toplice.

