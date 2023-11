Tesla v Krškem odprla Supercharger polnilnico

11.11.2023 | 16:10

Takšne so Tesline polnilnice (Foto: Wikipedia)

Krško - Ameriški izdelovalec električnih vozil in opreme za energetski prehod Tesla je v Krškem odprl novo postajo zelo hitrih polnilnic Supercharger. Gre za peto tovrstno postajo v Sloveniji. Nahaja se pri nakupovalnem središču Stop Shop, blizu avtroceste, in vse skupaj šteje osem polnilnic, ki dosežejo največjo moč 250 kilovatov, so sporočili iz Tesle.

V Sloveniji so Supercharger postaje na voljo še pri Hotelu Four Points by Sheraton v Ljubljani, na Petrolovem prodajnem mestu ob primorski avtocesti na Kozini, v Mariboru v Dogošah in v Mostah pri Žirovnici. Po Evropi je medtem na voljo 1000 postaj s 13.000 polnilnicami.

STA; M. K.