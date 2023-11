Po 2-5-1 danes na CKŽ 44 prihaja Ćulibrk

11.11.2023 | 08:30

Big band Krško (Foto: I. Vidmar)

Krško - Po prvem jazzovskem festivalu 2-5-1, ki ga je Big band Krško pripravil v svojem Studiu 44, krški jazzisti ne mirujejo. Danes k njim v goste prihaja odlični dubrovniški jazz pianist Petar Ćulibrk, ki bo na krškem odru nastopil z domačim combom.

Festival, ki so ga Krčani po za jazz značilni in najpogostejši akordični kadenci oziroma sosledju akordov poimenovali 2-5-1, so pripravili v soorganizaciji istoimenskega Zavoda 2-5-1, bil je mednaroden v več smislih, po nacionalnosti nastopajočih in tudi po avtorstvu glasbe osrednjega koncerta festivala, ko je Big band Krško z domačimi in gostujočimi solisti premierno izvedel glasbo legendarnega hrvaškega bobnarja, skladatelja in nekdanjega vodje Big banda RTV Zagreb (danes HRT) Silvija Glojnarića. Ta je za krško zasedbo napisal osem skladb, ki jih je Big band Krško že posnel septembra, tokrat pa prvič izvedel v živo. Legendarni hrvaški jazzist, ki je ob koncu petdesetih let z znamenitim Zagreb Jazz Quartetom oral ledino na področju jazzovske glasbe v Jugoslaviji, letos decembra pa bo dopolnil 87 let, je občinstvo navdušil s sodobno zasnovano glasbo, ki jo je sam zvrstno opredelil kot jazz and roll, sodobni jazz s primesmi rocka. Kot solisti so se na koncertu, s katerim je Big band Krško sklenil svoje dvodnevno festivalsko druženje, izkazali Žan Cesar – trobenta, Janez Hrastovšek – pozavna, Urban Levičar – klavir, Miha Koretič – kitara, Urban Cedilnik – bas in Jakob Avsenak – bobni, Aleš Suša – sopran saksofon in v dejansko vseh skladbah tenor saksofonist Big banda HRT Vojkan Jocič. Tenor saksofon je namreč inštrument, ki ga Silvije Glojnarić očitno obožuje.

Čast odprtja festivala je pripadla enemu izmed najmlajših članov krškega big banda, hišnemu bobnarju Studia 44 Jakobu Avsenaku, ki je tokrat na oder pripeljal kolege s študija v Avstriji, kjer po diplomi na akademiji v Celovcu nadaljuje študij magisterija v Gradcu. Jakob Avsenak Kvintet so poleg Jakoba sestavljali letošnji dobitnik nagrade jazzon pianist Matic Štemberger, trobentač Žan Cesar, kitarist Tin Vele in basist Luka Dobnikar, izvajali pa so avtorsko glasbo in tudi jazz standarde.

Za ogrevanje občinstva pred vrhuncem festivala, premierno izvedbo glasbe Silvija Glojnarića, je poskrbel ameriški pianist Steve Klink, sicer mož slovenske jazzovske pevke Mie Žnidarič, s svojim triom z Heinzom Volkerjem na kontrabasu in z Marcusom Rieckom na bobnih.

Tako. Led je prebit in glede na imeniten odziv občinstva gre pričakovati, da bo festival 2-5-1 stopil na pot tradicije, da njegove druge izvedbe pa se bo v Studiu 44 zvrstilo še kar nekaj koncertov.

Prvi bo, kot rečeno, že danes ob 20. uri, ko se bo tam predstavil odlični dubrovniški jazz pianist Petar Ćulibrk, ki ga bo spremljal hišni combo band (Aleš Suša – saksofon, Janez Hrastovšek – pozavna, Urban Cedilnik – bas, Jakob Avsenak – bobni).

I. Vidmar

