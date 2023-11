Občina Trebnje uspešno zaključila izgradnjo kanalizacije za naselji Odrga in Dolenje Medvedje selo

11.11.2023 | 09:00

Pogled na Dolenje Medvedje selo iz zraka (Foto: Bojan Ostanek)

Pogled iz Dolenjega Medvedjega sela proti Obrtni coni Trebnje (Foto: Bojan Ostanek)

Ko so bila dela še v teku (Foto: Bojan Ostanek)

Izvajalec Kostak d.d. je z deli za izgradnjo kanalizacijskega sistema na območjih naselij Odrga in Dolenje Medvedje selo (del aglomeracije 6810 Trebnje), ki se je izvedla v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečja Krke – Občina Trebnje, pričel v marcu in jih uspešno zaključil v roku, ki se je iztekel s koncem oktobra.

Investicija je obsegala gradnjo ločenega fekalnega kanalizacijskega sistema v dolžini 2.100 metrov v naselju Dolenje Medvedje selo in v dolžini 1.100 metrov v naselju Odrga. Z izgradnjo kanalizacije se je sočasno izvedla tudi rekonstrukcija obstoječega dotrajanega vodovoda, ki je bil predmet ločenega projekta, hkrati pa se je v cestno telo položila nova elektroenergetska infrastruktura - podzemni elektro vodi in uredila sodobna javna razsvetljava. Po izgradnji kanalizacijskega sistema se je v naselju Dolenje Medvedje selo izvedlo tudi asfaltiranje celotne širine vozišča. Pogodbena vrednost vseh del je znašala 774.815,96 EUR brez DDV oz. 945.275,47 EUR z DDV.

Z izvedbo operacije ima sedaj na poselitvenem območju Trebnjega 99 % gospodinjstev omogočeno priključitev na javni kanalizacijski sistem, s čimer bodo v občini znatno doprinesli k zmanjšanju emisij komunalnih odpadnih voda v podtalje rek Temenice in Krke ter k zaščiti območja Nature 2000. Hkrati investicija pomeni tudi velik doprinos k ohranitvi kakovosti pitne vode in narave. Izgradnja kanalizacije se je v obeh naseljih izvedla v ločenem načinu odvodnje, kar pomeni, da se odpadna padavinska in odpadna komunala voda odvajata ločeno. S tem se poveča varnost nizko ležečih priključenih objektov in zagotovi zanesljivejše delovanje čistilne naprave.

Izgradnja kanalizacije se je izvedla v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečja Krke – Občina Trebnje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

Občina Trebnje

