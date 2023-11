Opito 50-letnico so morali vkleniti; z nakradenimi drvmi obtičali v blatu; truplo v Kolpi že teden ali dva

10.11.2023 | 14:00

Policisti so v zadnjih 48-urah na številko 113 sprejeli 428 klicev in obravnavali 140 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije.

Obravnavali so dve kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru ter tri na javnem kraju. Iz področja prometne varnosti so obravnavali sedemindvajset različnih dogodkov, od tega trinajst prometnih nesreč z materialno škodo (od tega je bilo pet povoženj različnih divjadi), tri z lahkimi, eno s hudimi in eno smrtno prometno nesrečo. Na področju kriminalitete so obravnavali sedemintrideset različnih dogodkov, od tega deset tatvin, dva vloma ter štiri poškodovanja tuje stvari.

S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti.

Med vožnjo počila guma

Metliški policisti so v četrtek dopoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je hudo telesno poškodovala 67-letna voznica. Med vožnjo od Metlike proti Suhorju ji je počila zadnja guma, zato je izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v novomeško bolnišnico. Prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Pridržanje

Novomeški policisti so se v četrtek dopoldne na Podbevškovi odzvali na klic ekipe nujne medicinske pomoči, ki je imela težave z opito 50-letnico. Slednja se tudi po prihodu policistov ni pomirila, se vedla nedostojno do reševalcev in policistov, tako da so jo na koncu morali vkleniti, nato pa so jo odpeljali v pridržanje.

Zasegli orožje

Trebanjski policisti so 55-letniku zasegli šest kosov različnega orožja in nekaj nabojev različnih kalibrov, za katere je sicer imel dovoljenje. Orožje bodo poslali na pristojno upravno enoto s predlogom, da se mu odvzame, ter hkrati uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o orožju. 55-letnika so namreč nekaj dni prej zalotili opitega, ko je imel pri sebi pištolo, za katero je imel dovoljenje, a je ne bi smel nositi v takšnem stanju.

Iz Kolpe potegnili truplo

V sredo popoldne so gasilci PGD Črnomelj iz reke Kolpe, med Gribljami in Krasincem, kot smo že poročali, potegnili moško truplo. Truplo so opazili sprehajalci in o tem obvestili policijo. Ogled kraja so opravili kriminalisti novomeške policijske uprave. Znakov nasilja niso odkrili, zdravnica pa je ocenila, da je bil v vodi verjetno že teden ali dva. O dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika, na okrožno državno tožilstvo pa bodo poslali poročilo. Kriminalisti in policisti nadaljujejo z ugotavljanjem identitete pokojnika.

Hišna preiskava na Mihovici

Novomeški in šentjernejski policisti so v četrtek zjutraj, na podlagi odredbe sodišča iz Novega mesta, opravili hišno preiskavo na Mihovici. Pri hišni preiskavi so dvema osumljencema zasegli več predmetov, ki naj bi izvirali iz tatvin na območju Novega mesta. Policisti bodo oba kazensko ovadili.

Drzna tatvina

V noči na četrtek, okoli polnoči, je voznik tovornega vozila na Topliški cesti v Novem mestu k tovornjaku pripenjal prikolico. Zaradi tega je bil nekaj minut izven kabine, ko se je vračal, pa je zalotil storilca, ki mu je vzel torbo in se pognal v beg. Oškodovanec je stekel za njim, nakar je storilec torbo odvrgel in izginil v noč. Voznik pogreša bančno kartico, ostale predmete pa je dobil nazaj. Zaradi teme policistom ni mogel podati uporabnega opisa za izsleditev storilca.

Kartica s PIN številko v nepravih rokah

Oškodovanka je v sredo zvečer prijavila, da je sin pozabil njeno bančno kartico s PIN številko na bencinskem servisu na Čatežu ob Savi. Tega takoj nista prijavila, v sredo zvečer pa je ugotovila, da so bančno kartico očitno zlorabili, saj je bilo zabeleženih več dvigov. Policisti primer še preiskujejo.

Nakradli drva in obtičali v blatu

Brežiški policisti so v sredo zvečer opravili ogled kraja najdene prikolice v gozdu v Dolenjih Skopicah. Kot kaže, so si neznanci v tujem gozdu posekali in nažagali okoli kubik drv, jih naložili na avtomobilsko prikolico in se nameravali odpeljati. Zaradi razmočenosti terena so s prikolico obtičali v blatu in se nato brez nje odpeljali. Drva so šla pravemu lastniku, lastnike prikolice pa še iščejo.

Vlomili v vikend

V okolici Črneče vasi so neznanci v času od ponedeljka do četrtka vlomili v vikend in odnesli prenosni zvočnik, več kilogramov zamrznjene govedine, kakšen kilogram klobas in več električnega orodja. Lastnika so oškodovali za okoli tri tisoč evrov.

Vlom v avtomobil

V četrtek zvečer so policisti opravili ogled vloma v avto na Otočcu. Po prvih ugotovitvah so storilci najprej poskusili vlomiti v parkiranega Volva. Ker jim ni šlo, so nato raje kar razbili steklo na vratih in odnesli darilno vrečko iz zadnjega sedeža (z zapestnico in parfumom). To naj bi bilo vredno okoli tristo evrov, so pa storilci povzročili bistveno več škode na avtu, saj bo zamenjava stekla in popravilo vrat verjetno stalo okoli dva tisoč evrov.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so obravnavali 315 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Pretežni del so jih obravnavali na območju Posavja, devet pa na območju policijske postaje Metlika (Rakovec).

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so v sredo dopoldne na Obrežju kontrolirali sumljiv kombi švicarskih registrskih tablic, ki ga je vozil 35-letni državljan Švice, zraven je imel 30-letnega sopotnika iz Srbije. V postopku so ugotovili, da prevažata šest državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za prestop notranje meje. Vozilo so jima zasegli, postopek pa so prevzeli kriminalisti.

Isti policisti so ob pol treh popoldne na avtocesti opazili sumljivo vozilo madžarskih tablic. Očitno so potniki opazili, da za njimi vozijo policisti, saj so v Dobruški vasi zapeljali z avtoceste in nadaljeval z vratolomno vožnjo po lokalnih cestah, nazadnje so avto policisti iz Šentjerneja prestregli pri Vinjem vrhu. 22-letnega voznika, državljana Italije, so prijeli in vklenili, v bližini pa nato prijeli še sedem državljanov Turčije (med njimi so bili trije otroci), ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo. Vozilo so mu zasegli, postopek pa so prevzeli kriminalisti.

V noči na četrtek so policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje v Brežicah ustavili sumljiv kombi madžarskih tablic, ki ga je vozil 23-letni voznik iz Moldavije. V kombiju so našli trinajst državljanov Turčije. Nekaj kasneje so prostost odvzeli še 23-letnemu državljanu Romunije in 24-letnemu državljanu Moldavije, ki sta bila tudi del ekipe, ki je pomagal pri nezakonitem prehodu notranje meje. Postopek so prevzeli kriminalisti.

V četrtek opoldne pa so v Bukošku policisti ustavili osebni avtomobil hrvaških tablic, ki ga je vozil 32-letni državljan Italije. V vozilu je imel dva državljana Turčije, ki nista izpolnjevala pogojev za bivanje v Sloveniji. V postopek so se vključili novomeški kriminalisti.

