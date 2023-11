Krvodajalci junaki - priznanja jubilantom iz MO Novo mesto

10.11.2023 | 12:30

Priznanje za 140x darovano kri je prejel Marjan Kocjan. Fotografije ostalih jubilantov spodaj v fotogaleriji.

Vsi jubilanti krvodajalci 2023

Novo mesto - Območno združenje RKS (OZ RKS) Novo mesto je včeraj v gostilni Mrak podelilo priznanja krvodajalcem jubilantom iz Mestne občine Novo mesto. Povabljenih je bilo 69 krvodajalcev, ki so kri darovali od 30-krat pa vse do 140-krat. V imenu OZ RKS Novo mesto jih je nagovorila predsednica Danica Novak Malnar, v imenu MO Novo mesto podžupanja Sara Tomšič in v imenu Centra za transfuzijsko dejavnost Mojca Šimc, dr. med. Vsi govorniki so se zahvalili krvodajalcem in poudarili pomen krvodajalske tradicije na Dolenjskem. Na kulturni prireditvi so nastopili učenci OŠ Brusnice z glasbenimi in recitatorskimi točkami. Program je povezoval Darko Povše.

Marjan Kocjan, ki je 140-krat daroval kri, je ob robu podelitve povedal: ''Počutim se dobro in sem aktiven na različnih področjih. Pred mano sta še dve leti darovanja krvi, želim si, da bi bil zdrav in zaključil krvodajalsko pot s številom 150.''

Letos je bilo v okviru OZ RKS Novo mesto izvedenih 43 krvodajalskih akcij in krvodajalci so 4080-krat darovali kri. Na treh srednjih šolah in na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto so pripravili predavanja o pomenu krvodajalstva in privabili 434 krvodajalcev, ki so prvič darovali kri. V vseh občinah in v tovarnio zdravil Krka so in bodo do konca leta organizirali podelitve priznanj krvodajalcem jubilantom, ki jih bo letos 371.

V območni organizaciji RK so ob tem še zapisali: ''Veseli nas, da se na povabilo na podelitev priznanj odzove vsako leto več krvodajalcev. Naša poglavitna skrb je, da ohranjamo število krvodajalcev, zato moramo privabiti tudi mlade. Še letos bomo organizirali stojnico za predstavitev krvodajalstva na Šolskem centru Novo mesto. Še naprej pa bomo izkazovali hvaležnost vsem rednim in 'upokojenim' krvodajalcem z organiziranjem izletov, druženj in drugimi drobnimi pozornostmi.''

M. K.

Foto: OZ RK NM

