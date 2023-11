FOTO: Ponoči umrla sopotnica v kombiju, nesrečo povzročil pijani voznik

10.11.2023 | 10:50

V nesreči je umrla sopotnica v kombiju. (Foto: PUNM)

Pri Dolnji Težki Vodi se je sinoči, kot smo že poročali, zgodila huda prometna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev.

Kot danes sporočajo s Policijske uprve Novo mesto, je po prvih ugotovitvah ogleda, ki ga je vodil dežurni preiskovalni sodnik, do nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja 54-letnega voznika osebnega avtomobila Mercedes, ki se po prehitevanju tovornega vozila ni mogel pravočasno vrniti na svoj vozni pas in je čelno trčil v kombinirano vozilo avstrijskih tablic, ki je pravilno pripeljalo po svoji strani ceste. V nesreči je bilo poškodovano tudi tovorno vozilo, ki ga je prehiteval.Povzročitelj prometne nesreče je vozil iz Metlike proti Novemu mestu, kjer cesta poteka po klancu navzdol v daljši nepregledni ovinek. Po sredini vozišča je vrisana vzdolžna ločilna neprekinjena črta.

V prometni nesreči so se lažje poškodovale štiri osebe: 54-letni voznik osebnega avtomobila in njegov 25-letni sopotnik ter 47-letni voznik kombiniranega vozila in njegov 66-letni sopotnik. Zaradi posledic prometne nesreče je na kraju umrla 75-letna sopotnica v kombiniranem vozilu. Kljub trudu ekipe nujne pomoči na kraju ji niso mogli več pomagati.

Vozniku osebnega avtomobila, sicer doma iz okolice Novega mesta, so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,70 mg/l alkohola v izdihanem zraku (1,4 promila). Preiskovalni sodnik je zanj in njegovega sopotnika odredil strokovni pregled, da se ugotovi prisotnost alkohola, mamil ali zdravil v organizmu.

Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic je bil promet oviran vse do druge ure zjutraj.

Regijski center za obveščanje je bil o prometni nesreči obveščen iz mercedesevega klicnega centra, medtem ko je prvi klic na številko o prometni nesreči prišel deset minut kasneje, še dodajajo na PU.

To je že peta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Novo mesto. V enakem obdobju lanskega leta je za posledicami prometnih nesreč na območju novomeške policijske uprave umrlo devet oseb.

M. K.