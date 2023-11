Jožici Brodarič priznanje za življenjsko delo Društva oblikovalcev Slovenije

10.11.2023 | 11:45

Jožica Brodarič (Foto: Društvo oblikovalcev Slovenije)

Ljubljana/Metlika - V Prvem preddverju Cankarjevega doma so včeraj podelili priznanja Društva oblikovalcev Slovenije (DOS). Priznanje za življenjsko delo je prejela grafična in muzejska oblikovalka Mojca Turk. Podelili so še pet priznanj oblikovalski dosežek. Kritičarka in recenzentka Jožica Brodarič je prejela priznanje častna članica.

DOS je letos priznanja oblikovalski dosežek namenilo Anki Štular za pametno korito Planterino, podprto s pomočjo mobilne aplikacije, Maji Modrijan/Destilator za čevlje model diamant iz odpadnega tekstila, Mateji Škofič za celostno grafično podobo boutique hotela Bloom, kolektivu Oloop za knjigo Moč tekstila ter Teji Goljevšček in Evi Batič za zbornik ob 60. obletnici Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina.

Častna članica

Priznanje častna članica je DOS letos torej namenil oblikovalski kritičarki, kuratorici, voditeljici oddaj in modni poznavalki, metliški rojakinji Jožici Brodarič. Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi, se je Belokranjka iz Metlike pred leti samoiniciativno lotila projekta Koupa, s katerim posega v večno brezčasni prostor kulturne dediščine in prihodnosti skozi izdelke vsakdanje rabe. Kot so dodali, gre nedvomno za projekt, ki bi mu veljalo slediti tudi in predvsem na državni ravni.

STA; M. K.