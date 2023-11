Že zjutraj prometni infarkt

10.11.2023 | 18:50

Kdor je zjutraj potoval na relaciji Straža - Novo mesto, je potreboval jeklene živce ... (Foto: FB PKD)

Danes zjutraj ob 7.06 so na Straški cesti v Novem mestu, pri vojašnici v Bršljinu, trčili osebni in tovorno vozilo. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na osebnih vozilih, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu le-te v reševalno vozilo, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Dežurni delavci cestnega podjetja so poskrbeli za sanacijo kraja nesreče.

Kot smo poročali, so zaradi nesreče v jutranji prometni konici po mestu nastajali veliki zastoji, saj so ves promet iz Prečne proti mestu v krožišču pri Adrii Mobil usmerjali nazaj na obvoz preko Straže.

Popoldne nesreča na avtocesti

Ob 15.24 se je na avtocesti med priključkoma Kronovo in Dobruška vas v smeri Obrežja, občina Škocjan, zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, na enem vozilu odklopili akumulator ter očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali udeležence prometne, vendar poškodovanih ni bilo. Na kraju so posredovali delavci DARS-a in policisti.

Z avtom na streho

Ob 13.13 se je na cesti Ljubljana - Turjak pri odcepu za Mali Ločnik, občina Velike Lašče, voznica z osebnim vozilo prevrnila na streho. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovani voznici.

Ogenj iz kurilnice na garažo

Včeraj ob 17.21 je v naselju Spodnja Draga v Ivančni Gorici gorelo v kurilnici, nato se je požar razširil na garažo. Požar so pogasili domači, dokončno pa gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična. Gasilci so požarišče pregledali z termovizijsko kamero in iznesli ožgan inventar.

M. K.