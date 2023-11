Čez vikend zapora državne ceste v Birčni vasi

10.11.2023 | 14:30

Državna cesta v Birčni vasi (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto/Birčna vas - V sklopu rekonstrukcije ceste v Birčni vasi bo v soboto in nedeljo, 11. in 12. novembra, potekalo zaključno asfaltiranje vozišča in nameščanje zaščitnih ograj, gradbeni izvajalec pa bo za izvedbo del vzpostavil popolno zaporo tamkajšnje državne ceste. Obvoz bo urejen na relaciji Novo mesto–Straža–Soteska–Podturn–Črmošnjice–Gaber–Uršna sela–Birčna vas in obratno. Celovita prenova bo zaključena predvidoma do konca leta, v prihodnjih tednih pa bodo izvedbo spremljale še občasne delne zapore, so sporočili z MO Novo mesto.

Ureditev državne ceste v Birčni vasi v dolžini 700 metrov, kot smo že poročali, obsega prenovo ceste, izgradnjo manjkajočega pločnika, javne razsvetljave, dveh avtobusnih postajališč, obračališča in navezav na obstoječe lokalne ceste. Vrednost rekonstrukcije, ki poteka od podružnične osnovne šole do železniškega podhoda, je več kot 1,16 milijona evrov, pri čemer bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispevala približno 930 tisoč evrov, preostanek pa Mestna občina Novo mesto.

M. K.