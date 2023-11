ITM izvoznik leta 2023 je Adria Dom

10.11.2023 | 09:40

Adria Dom v Kanižarici (foto: spletna stran podjetja)

Ljubljana/Kanižarica - Letošnji prejemnik nagrade ITM izvoznik leta, ki jo v okviru zaključka mednarodnega izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja (ITM) podeljuje agencija Spirit Slovenija, je podjetje Adria Dom iz Kanižarice pri Črnomlju.

Kot je ob včerajšnji razglasitvi v Ljubljani poudaril v. d. direktorja Javne agencije Spirit Slovenija Rok Capl, je spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij ena bistvenih nalog agencije Spirit, s čimer med drugim prispeva k povečanju in razpršenosti slovenskega izvoza.

Agencija to dosega tudi z mednarodnim izobraževalnim programom ITM. Ta predstavlja pomembno izhodiščno točko v vrsti izobraževanj, ki jih agencija omogoča slovenskim izvoznikom. Z odličnimi vsebinami programa skušamo v podjetja prinesti znanje in jim olajšati sodelovanje s tujimi partnerji, pravi Capl.

Spirit Slovenija v sodelovanju s fundacijo ITM Worldwide ter švedskim trgovinskim svetom (Swedish Trade Council) program ITM izvaja od leta 2006. V tem času se je v njem kalilo 226 izvoznih menedžerjev slovenskih podjetij. V Spiritu so, poleg pozitivnih povratnih informacij, veseli tudi učinkovitosti programa. Podjetja prvih generacij so v samo nekaj letih po udeležbi v programu prihodke iz prodaje v povprečju povečala za 40 odstotkov, nekateri pa tudi za več kot dvakrat, je dejal Capl.

Direktor marketinga podjetja Adria Dom Uroš Mavretić je ob prejemu nagrade dejal, da je podjetje trajnostno naravnano, njihovi izdelki pa sledijo strogim okoljskim standardom držav, v katere izvažajo. Podjetje, ki praznuje 20. obletnico, je del skupine Adria, ukvarja pa se z izdelavo in prodajo mobilnih hišk ter visokokakovostnih šotorov za glamping. Podjetje je od ustanovitve z uporabo tehnološko naprednih proizvodnih postopkov izdelalo že več kot 20.000 enot. Izdelke Adrie Dom je možno najti v 30 državah, podjetje pa je letos izdelalo več kot 1500 enot.

Predsednik ITM Worldwide Par Johnson je na podelitvi poudaril pomen izobraževanja za razvoj izvoznih menedžerjev v konkurenčnem okolju in za samo fundacijo. Direktorica podjetja Lotrič Meroslovje Maja Brelih Lotrič, ki je bila tudi sama diplomantka ITM, je medtem dejala, da je s programom dobila nova znanja na področju internacionalizacije.

Med letošnje finaliste so se sicer uvrstila tri podjetja. Poleg Adria Dom je to uspelo še podjetjema Intersocks in Elaphe.

Metodologija izbora je temeljila tako na kvantitativnem kot kvalitativnem vrednotenju doseganja rezultatov in delovanja podjetij, udeleženih v 16. generacijah programa ITM Slovenija. Poleg tega je sledila naboru objektivnih kazalnikov za leto 2022 oz. trendnih pokazateljih za obdobje petih let na področju finančne uspešnosti, učinkovitosti poslovanja, strukture in tržnih deležev na mednarodnih trgih ter zaposlovanju.

Drugi del vrednotenja je izhajal iz kvalitativnega vrednotenja aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja z vidika kulture podjetja, motivacije zaposlenih, razvoja izdelkov, inovacij, izobraževanja in proaktivnosti delovanja na mednarodnih trgih. Kot zmagovalca je komisija izbrala podjetje, ki je izstopalo po visokih, pozitivnih vrednostih izbranih objektivnih kazalnikov in hkrati doseglo visoko oceno razvoja in delovanja mednarodnega poslovanja podjetja.

Priznanje ITM izvoznik leta so letos podelili desetič. Dosedanji prejemniki so bili podjetja Seltron, Geneplanet, Xlab, Metra inženiring, Strip's, Špica International, Eurotronik, Termo Shop in Dewesoft,

