Smrtna prometna nesreča pri Dolnji Težki Vodi

10.11.2023 | 07:00

Simbolna slika (M24)

Sinoči ob 21.43 so na cesti Novo mesto - Metlika, pri naselju Dolnja Težka Voda, trčili dve osebni vozili in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili dva akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili tri osebe in pomagali pri prenosu do reševalnega vozila in oživljanju, z razsvetljevanjem pomagali policiji, posuli razlite motorne tekočine in pomagali avto vleki pri odstranitvi vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so štiri osebe oskrbeli na kraju in pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, ena oseba je preminula. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za zavarovanje kraja nesreče s prometno signalizacijo in zaradi zapore ceste poskrbel za obvoz ter očistil cestišče. Cesta je bila več ur zaprta.

Ob 23.30 je v stoječi koloni zaradi nesreče tovornemu vozilu iztekalo iz rezervoarja pogonsko gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so posuli z vpojnim sredstvom naftni madež in preprečili nadaljnje iztekanje.

Pogorel avto

Sinoči ob 20.13 je v ulici Anzlova gora v Semiču gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Semič in Stranska vas pri Semiču so pogasili vozilo, ki je uničeno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH, na izvodu SKS ZIDANICE;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu JUGOTEHNIKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP OSTRIŽ, TP RADOVICA, TP RADOVICA 2;

- od 8:30 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA, izvod 3. Zverkov hrib.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS, izvod 5. KASTELIC;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA STOPIČE, izvod 8. HIŠE NAD CESTO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO, izvod 1. DOL. MEDVEDJE SELO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 1. GOSTILNA GRMADA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Novo Zabukovje, Selo pri Mirni, Selska gora, Migolica, Zaloka, Fužine Mirna, Žunovec in Srasle med 7:30 in 9:30 uro; TP Brinje in Trstenik med 9:45 in 11:15 uro; TP Apnenik, Škrljevo, Vrh Šentrupert, Hom, Šentrupert, Okrog, Hom vas, Sela Hom, Škrljevo vas, Ravnik, Malo selo in Šentrupert obrtna cona med 11:35 in 14:30 uro; TP Puščava, nizkonapetostno omrežje – Puščava med 8:30 in 10:30 uro; TP Mokronog zdravstveni dom, nizkonapetostno omrežje – Proti milici pa med 9:00 in 11:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 11. in 13. uro na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Proti Velikemu dolu in med 8. in 11. uro na območju TP Tršlavec, nizkonapetostno omrežje – Žabkar; na področju nadzorništva Brežice med 9. in 12. uro na območju TP Vitna vas, Pišece Orehovec, Podgorje okrog in Predislavec, na področju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 14. uro na območju TP Šmarje 4.

M. K.