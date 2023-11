S ceste na brežino; pri gradnji naleteli na granato

9.11.2023 | 18:30

Danes ob 12.44 je na cesti Novo mesto - Metlika pri Bereči vasi voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste na brežino in se pri tem poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem ter na vozilu odklopili akumulator.

Granata v Žužemberku

Ob 14.16 so na Jurčičevi ulici v Žužemberku pri gradbenih delih našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehnika sta deaktivirala topovsko granato kalibra 100 mm, italijanske izdelave, in zrno od naboja kalibra 20 mm, nemške izdelave, oba sta ostanek druge svetovne vojne. Nevarni najdbi sta odpeljala na varno v skladišče.

M. K.