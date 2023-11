To so vsebine, ki jih prinaša novi Dolenjski list

9.11.2023 | 13:20

Četrtek je dan za Dolenjski list, ki vam tudi tokrat v branje ponuja zanimive vsebine.

→ Alkoholizem ostaja problem: po podatkih NIJZ zaradi vzrokov, ki so neposredno povezani s pitjem alkoholnih pijač, na dan v Sloveniji umreta več kot dve osebi. To so smrti, ki bi jih lahko preprečili.

→ Vzrok za onesnaženje korena s kadmijem na kmetiji v okolici Šmarjete še ni znan, a kriva bi lahko bila tudi velika količina padavin.

→ Za osem šolarjev Prilip ni ustreznega avtobusnega prevoza v šolo in nazaj, opozarjajo krajani. V Osnovno šoli Brežice jih zato starši raje peljejo kar sami. Na občini staršem že nekaj let odgovarjajo, da iščejo rešitev.

→ 36-letni Novomeščan Matic Vidic, ki sicer skrbi za duhovno oskrbo okoli 800 vojakov v novomeški vojašnici in vojašnici v Cerkljah ob Krki, je tudi pravi misijonar med dolenjskimi Romi. Pravi, da je med Rome šel, da bi jih spremenil, a je spremenil sebe. Njegovo delo že žanje rezultate.

