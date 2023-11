Pobeglega zapornika Satana našli in prijeli v Berlinu

9.11.2023 | 12:00

Tomaž Simonič je pred leti na novomeškem sodišču zanikal poskus umora nesojenega tasta. (Foto: arhiv DL)

Tomaž Simonič, ki se ga je prijel vzdevek Satan, je v začetku oktobra pobegnil izpred UKC v Ljubljani. Včeraj so ga aretirali v Berlinu.

Iz Generalne policijske uprave so potrdil, da so v sredo v Berlinu prijeli Tomaža Simoniča, ki ga bodo predali slovenskim pravosodnim organom.

Simoniča so 5. oktobra odpeljali na zdravstveni pregled na UKC Ljubljana. Ko je stopil iz policijskega vozila, ni bil vklenjen. Izkoristil je priložnosti in jo ucvrl do moškega na skuterju, ki ga je čakal na drugi strani ceste ob Ljubljanici. Pravosodni policist je stekel za njim, a Simoniča in njegovega pajdaša ni uspel ujeti.

Prijetje je rezultat uspešnega mednarodnega policijskega sodelovanje slovenske in nemške kriminalistične policije ter aktivnega sodelovanja slovenske kriminalistične policije v Evropski mreži za aktivno iskanje oseb - ENFAST, so pojasnili na GPU.

Simonič prestaja enotno 10-letno zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj in je že prestal 80 odstotkov kazni. V preteklosti je kazen že prestajal v svobodnejšem režimu in koristil zunajzavodske ugodnosti, med epidemijo covida-19 pa je bil tudi na prekinitvi prestajanja zaporne kazni.

Kot je ob njegovem pobegu dejal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana, gre za osebo, ki je nevarna oziroma bi lahko - ker gre za pobeglega zapornika - bila potencialno nevarna. Po pobegu so za njim razpisali tiralico.

