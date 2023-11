Brežiški Martinov teden

9.11.2023 | 11:45

Brežice - Tradicijo martinovanja so v Brežicah letos odprli z dogodkoma, ki sta poleg vina ''dišala tudi po kulturi, dobri hrani in druženju v prijetnem ambientu,'' so sporočili iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice .

V svet kulture, kulinarike in zgodovine so vstopili v sklopu "Prve nedelje v muzeju: Odkrivanje zgodovine s pridihom kulinarike". Svoja vrata je na široko odprl Vodovodni stolp, ki si ga je ogledalo več kot 70 obiskovalcev. Vrhunec večera v sklopu vodenega ogleda stolpa in njegovih vsebin je bilo presenečenje na vrhu, ko so obiskovalce pričakali s sladicami in degustacijo lokalnih vin Kolektivne blagovne znamke Brežice Selection / Izbrano.

Da si Brežičani želijo druženja v butičnih ambientih, so dokazali tudi na torkov večer, ko se je v vinski kleti brežiškega gradu na Martinovem kulinaričnem večeru zbralo več kot 70 obiskovalcev. Presenetili so tudi gostje iz drugih krajev in sosednjega Zagreba. Dogodek je gostil Posavski muzej Brežice, pri organizaciji in pripravi pa je poleg gostitelja in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice sodelovalo kar nekaj deležnikov. Vina so obiskovalcem postregli sommelierji Društva ljubiteljev vina in kulture Posavje, penine so postregli Isteničevi, za prigrizek je poskrbela Ošterija Debeluh, programsko pa so večer s prebiranjem poezije naredili še bolj poseben člani Kulturnega društva Drugi oder ter Maja Weiss in Kristjan Račič z glasbeno spremljavo.

S tem se nabor 'martinovih' prireditev v brežiški občini še ni končal. Na Bizeljskem že ta vikend, v petek in soboto, pripravljajo tradicionalno Martinovanje pod velikim šotorom, prihodnjo nedeljo, 19. novembra, pa Martinov pohod in krst mošta v Pišecah.

M. K.

Foto: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

