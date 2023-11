Na okrogli mizi Fakultete za energetiko podpora jedrski energiji; bo kadrov dovolj?

9.11.2023 | 10:40

Foto: Fakulteta za energetiko

Krško - Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je v okviru Dnevov posavske energetike včeraj organizirala okroglo mizo z naslovom Študijski programi za trajnostni zeleni prehod (jedrska energetika).

Uvodoma je dekan Fakultete za energetiko prof. dr. Sebastijan Seme predstavil pilotni projekt fakultete z naslovom Pregled in posodobitev ključnih učnih vsebin, znanj, spretnosti in pričakovanih učnih izidov za trajnostni zeleni prehod, ki se izvaja v okviru stebra Pametna, trajnostna in vključujoča rast v nacionalnem programu Načrta za okrevanje in odpornost.

V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o dejanski definiciji zelenih tehnologij za pridobivanje električne energije.

Udeleženci ZA jedrsko energijo

Vodja službe za planiranje in nadzor v GEN energija dr. Tomaž Žagar je izpostavil, da je trenutno najprimernejša energetska mešanica mešanica jedrske energije ter obnovljivih virov energije. Poudaril je tudi, da trenutno 15 držav v Evropi pristopa k izgradnji novih jedrskih elektrarn, poleg tega naj bi javnomnenjske ankete kazale, da se podpora izgradnji nove jedrske elektrarne v Sloveniji v zadnjih letih povečuje; izgradnjo nove jedrske elektrarne po njegovih podatkih trenutno podpira okrog 63% vprašanih.

Državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar je izpostavil, da je umeščanje nove jedrske elektrarne kompleksen proces, v katerega mora biti vključeno veliko število deležnikov, in da je tudi zaradi tega proces dolgotrajnejši. Poudaril je tudi, da bo v naslednjih letih potrebno zagotavljati občutno večje število kadrov, ki bodo sodelovali pri gradnji in obratovanju nove jedrske elektrarne.

Kaj pa kadri?

Prof. dr. Sebastijan Seme je opozoril na splošni problem natalitete in posledično zmanjševanje nabora ustreznih kadrov, ki jih gospodarstvo potrebuje. Na Univerzi v Mariboru se povečuje delež tujih študentov, ki bodo delno zapolnili to vrzel. Predstavil je podatke o visoki zaposljivosti inženirjev energetike in o pozitivnih odzivih, ki jih fakulteta prejema v zvezi s kompetencami diplomantov. Poudaril je tudi pripravljenost fakultete za prilaganje potrebam po dodatnih kadrih, ki bodo potrebni pri umeščanju in obratovanju nove jedrske elektrarne.

Dr. Tomaž Žagar je povedal, da so v skupini GEN v zadnjem obdobju povečali število zaposlenih za 30%, se pa soočajo z določenimi težavami pri pridobivanju primernih kadrov.

Direktor Šolskega centra Krško-Sevnica Jože Pavlovič je poudaril, da je potrebno večji poudarek tehničnim poklicem nameniti že v osnovni šoli, mlade pa vzpodbujati k aktivnostim, ki jih radi počnejo, jih poslušati in jim zadajati dosegljive cilje. Predstavil je primere dobrih praks pri uvajanju novih učnih vsebin s področja jedrske energetike ter pri izvajanju projektov za promocijo tehnike in energetske pismenosti.

Po besedah predsednika uprave Nuklearne elektrarne Krško Gorazda Pfeiferja sami velik poudarek pri zaposlovanju dajejo veščinam in razvoju novih znanj, ki so zelo pomembna tudi pri razvoju varnostne kulture zaposlenih. Zaposlujejo tudi inženirski kader iz Hrvaške, zato zaenkrat še nimajo večjih težav pri pridobivanju potrebnih kadrov.

Prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru prof. dr. Dean Korošak je predstavil zgodovino izobraževanja jedrskih strokovnjakov v Sloveniji in dejal, da pri nas ne obstaja študijski program, ki bi izobraževal jedrske strokovnjake po celotni študijski vertikali. V Sloveniji je ogromno znanja s področja jedrske energetike in bi morebitna ustavitev jedrskega programa po njegovem mnenju zelo osiromašila tudi raziskovalni potencial v državi.

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško Andrej Sluga se je strinjal glede pomena prisotnosti jedrske elektrarne v lokalnem okolju ter omenil številne projekte, ki so sofinancirani iz sredstev omejene rabe prostora. Tudi sam tako kot ostali udeleženci okrogle mize je izpostavil pomembnost promoviranja tehničnih poklicev, ki da so v primerjavi z drugimi poklici v podrejenem položaju.

M. K.