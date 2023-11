S parkirišča v jarek; truplo v Kolpi

8.11.2023 | 19:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 16.45 je na Straški cesti v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s parkirišča v obcestni jarek. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom izvlekli vozilo na parkirišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Truplo v Kolpi

Ob 16.35 so pri Gribljah, občina Črnomelj, opazili negibno osebo v reki Kolpi. Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo čolna in s tehničnim posegom mrtvo osebo potegnili iz reke na brežino ter jo predali pristojnim službam.

Pomoč onemoglemu

Ob 14.14 so v Starem trgu ob Kolpi, občina Črnomelj, gasilci PGD Stari trg ob Kolpi pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila.

Gorele smeti

Ob 14.01 je na Šolski ulici v Brežicah gorelo v kontejnerju za smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Brežice.

M. K.