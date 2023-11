Prva lekarna na Dolenjskem z Demenci prijazno točko

8.11.2023 | 18:00

Direktorica Lekarne Mojca Galeša, župan Dušan Krštinc in predsednica Spominčice Alzheimer Slovenija Štefanija L. Zlobec so skupaj simbolično nalepili nalepko Demenci prijazne točke na vhodna vrata lekarne.

Fotografije: Občina Straža

Straža - Z včerajšnjim odprtjem Demenci prijazne točke v Lekarni Straža je slednja postala prva lekarna na Dolenjskem, ki se je pridružila mreži Demenci prijaznih točk. To predstavlja pomemben korak k bolj razumevajoči in sočutni družbi, so sporočili s straške občine in iz Spominčice Alzheimer Slovenija.

Demenca je največji zdravstveni, socialni in finančni problem sodobne družbe. V Spominčici Alzheimer Slovenija ozaveščajo javnost o demenci, njenih prvih znakih ter o pomenu zgodnje diagnoze in ustrezne podpore po postavitvi diagnoze. S tem namenom so v Spominčici odprli že več kot 450 demenci prijaznih točk po celotni Sloveniji, v različnih organizacijah in društvih. Demenci prijazna točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem ter vsem drugim v lokalni skupnosti, ki zaradi narave dela prihajajo v stik tudi z osebami z demenco. Tam lahko poiščejo informacije ter se seznanijo z načini in postopki komuniciranja ter usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo ter ne najdejo poti domov.

Še posebej pomembno je, opozarjajo v Spominčici, da se zaposleni v organizacijah, kjer se dnevno srečujejo z najranljivejšimi skupinami, kot so lekarne, ustrezno izobražujejo o bolezni. To jim omogoča prepoznavo prvih znakov ter nudenje potrebnih informacij za nadaljnje ukrepanje.

V Lekarni Straža so se ob slavnostni otvoritvi zbrali direktorica Lekarne Mojca Galeša, župan Dušan Krštinc, predsednica Spominčice Alzheimer Slovenija Štefanija L. Zlobec ter drugi predstavniki občine, društva upokojencev, Rdečega križa in drugi deležniki iz lokalnega okolja.

Župan občine Straža in direktorica lekarne Straža sta izrazila svoje zadovoljstvo ob odprtju Demenci prijazne točke. Razumeta, da se naša družba stara, in zavedata se, da moramo skupaj pristopiti k podpori vseh prebivalk in prebivalcev Straže z uporabnimi informacijami, ki jim bodo omogočile boljše razumevanje in pomoč osebam z demenco ter njihovim svojcem, so sporočili iz Spominčice.

M. K.

Galerija