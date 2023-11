Pod avtomobilskim sedežem dva tisočaka; nad opite za volanom: bo 0,0?

8.11.2023 | 11:30

Simbolna slika; arhiv; PUNM

V Semiču je včeraj med 14. in 19. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalke in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom, danes poročajo s PU Novo mesto.

V Prevolah na območju PP Dolenjske Toplice je na parkirnem prostoru izobraževalne ustanove med 18. in 20. uro nekdo vlomil v tri osebne avtomobile. Iz dveh ni ničesar odnesel, nastala je le škoda, povzročena z vlomi. V tretjem vozilu pa je pod sedežem našel denarnico in izmaknil 2.000 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Rakovec, Jereslavec, Kapele) prijeli 19 državljanov Pakistana, 14 Afganistana, 13 Turčije, 11 Rusije, deset Maroka, sedem državljanov Indije in Bangladeša, dva državljana Kitajske, državljana Šrilanke in Azerbajdžana. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Drenovec) so prijeli šest državljanov Maroka in na območju PP Sevnica (Sevnica) štiri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 174 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomom in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

Do 12. novembra preventivna akcija Slovenija piha 0,0

Med 6. in 12. novembrom bodo policisti izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, danes še sporočajo s PU Novo mesto. Okrepljene aktivnosti, povezane z nadzorom psihofizičnega stanja voznikov, pa bodo potekale tudi med 11. in 31. decembrom.

V času akcije bodo poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov, preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Kršitelje seveda čaka kazen v skladu s predpisi, vozniki, ki bodo "napihali" 0,0, pa bodo prejeli letak, s katerim bodo lahko pridobili vstopnice za že tradicionalni koncert Policijskega orkestra z letošnjim glasbenim gostom Hamom.

Na PU NM poudarjajo: ''Voznikom svetujemo, naj vozijo le trezni! Če bodo uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), naj se ne odločijo za vožnjo v cestnem prometu. Še vedno je skoraj vsaka deseta prometna nesreča povzročena pod vplivom alkohola. Že prvi popit kozarec alkoholne pijače vpliva na zaznavanje, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Raziskave so pokazale, da se verjetnost povzročitve prometne nesreče že pri koncentraciji 0,5 promila podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Verjetnost se z višjo stopnjo alkoholiziranosti eksponentno stopnjuje. Pri 1,5 promila se tveganje za nastanek prometne nesreče poveča za kar 22-krat! Da ne bi vse življenje obžalovali enega samega trenutka nepremišljenosti, bodite odgovorni in se udeležbi v prometu pod vplivom alkohola in drog odpovejte.''

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto letos (do 7. 11.) obravnavali 1.074 prometnih nesreč (1.127 v enakem obdobju 2022). V treh prometnih nesrečah s smrtnim izidom so umrli trije ljudje, v enakem obdobju lanskega leta je v osmih prometnih nesrečah umrlo devet oseb. Obravnavali so 47 prometnih nesreč, v katerih se je 50 oseb hudo poškodovalo (65 prometnih nesreč, v katerih se je 73 oseb hudo poškodovalo), 325 (340) prometnih nesreč z lažjimi telesnimi poškodbami in 699 (714) prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Ugotovljeno je bilo, da je 84 voznikov, ki so povzročili prometne nesreče vozilo pod vplivom alkohola. V teh nesrečah se je pet oseb hudo poškodovalo, 31 je bilo lažje poškodovanih, v 111 nesrečah je nastala premoženjska škoda. V enakem obdobju lanskega leta je 117 voznikov pod vplivom alkohola povzročilo prometne nesreče, v katerih se je 11 oseb hudo poškodovalo, 48 je bilo lažje poškodovanih, v 146 nesrečah je nastala premoženjska škoda.

V 40 odstotkov prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola, je bil vzrok za prometno nesrečo neprilagojena hitrost, v 30 odstotkih nepravilna stran in smer vožnje in v 12 odstotkih nepravilni premik z vozilom.

Med izvajanjem nalog za zagotavljanje varnosti cestnega prometa so policisti PU Novo mesto letos 43.882 voznikom odredili preizkus alkoholiziranosti. 1.016 voznikov je vozilo pod vplivom alkohola, 32 voznikov pa je opravljanje preizkusa odklonilo.

284 voznikom so zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov zasegli vozila (295 v enakem obdobju 2022).

M. K.