V gozdu pogorel traktor, na Otočcu pa avto

8.11.2023 | 07:00

To so fotografije dveh nesreč, o katerih smo poročali že sinoči. Pri Kompoljah je osebni avto silovito trčil v drevo (Foto: GE RIbnica) ...

... v Župelevcu pa sta trčila tovorni in osebni avto (Foto: PGE Krško).

Včeraj ob 9.52 je v naselju Nemška Loka, občina Kočevje, v gozdu gorel traktor. Gasilci PGD Predgrad in PGD Kočevje so požar pogasili. Traktor je uničen.

Pogorel tudi zapuščen avto

Ob 18.10 je v ulici Prapreška pot v naselju Otočec, občina Novo mesto, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar omejili in pogasili. Vozilo je uničeno. Na kraju so bili prisotni policisti.

Pri gradu granata

Ob 9.42 so pri gradu Turjak, občina Velike Lašče, arheologi naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta topovsko granato kalibra 75 mm, mase 6,35 kilogramov, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vonje, odstranila in prepeljala v namensko skladišče, kjer bo uskladiščena do uničenja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.30 do 10.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH, izvod 1. ZAJČJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU, TP POLHOVICA, TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Čužnja vas, nizkonapetostno omrežje – Zaloka med 8.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico na območju TP Gornji Obrež med 11:00 in 14:00 uro; področju Sevnica z okolico na območju TP Studenec vas, nizkonapetostno omrežje – Žnidaršič pa med 9:30 in 14:00 uro.

M. K.