Odkrili bodo kip svetega Martina

8.11.2023 | 13:00

Kip svetega Martina so že lahko občudovali tudi udeleženci oktobrskega pohoda po sromeljski Poti vina in sonca. Na dan pohoda se je ob Martinu takole postavil domačin Nejc Vučajnk.

Predsednica Turističnega društva Sromlje je udeležencem zaželela dobro počutje na pohodu.

Moški pevski zbor Sromlje je pohodnike spodbudil s pesmijo. (Vse foto: M. L.)

Sromlje - Na Sromljah bodo v soboto, 11. novembra, ob 11. uri pri cerkvi svetega Martina slovesno odkrili in blagoslovili kip svetega Martina. Kip je postavilo Turistično društvo Sromlje, denar zanj je pridobilo v participativnem proračunu občine Brežice v letu 2023. Ob odkritju bodo nastopili Moški pevski zbor Sromlje, Ljudski pevci Sromlje in harmonikar Franc Vegelj.

Kip sicer že stoji nekaj časa. Tako so ga že lahko videli tudi udeleženci oktobrskega pohoda po sromeljski pešpoti.

Pohod je tudi letos pripravilo Turistično društvo Sromlje pod vodstvom predsednice Anice Kranjčič. »Naš pohod po Poti vina in sonca smo organizirali letos dvajsetič zapored. Udeležencem ponuja štirinajst kilometrov hoje po sromeljskih gričih in dolinah,« je povedala Anica Kranjčič.

Udeleženci pohoda so bili iz Posavja in tudi od drugod iz Slovenije ter iz Hrvaške. Zanje so pripravili na poti šest vmesnih postaj s hrano in pijačo in zaključno z golažem.

Pohod so začeli okrepčevalnici Kranjčič na Silovcu in ga sklenili pri Domu krajanov na Sromljah.

Preden so pohodniki vzeli pot pod noge, sta jih na Silovcu ogrela ansambel Dečki z bregov iz bližnje Hrvaške in Moški pevski zbor Sromlje, nagovorili pa sta jih predsednica Turističnega društva Anica Kranjčič in brežiška podžupanja Mojca Florjanič.

M. L.

Galerija