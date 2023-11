Gradnja z zemljo - Hiše iz zemlje kot že nekoč?

8.11.2023 | 14:10

Prvi zgrajen paviljon iz zemlje z vogalom iz hrasta

Priznani ljubljanski arhitekt in publicist dolenjskih korenin Matevž Granda je na domačiji svojih prednikov v Dobravi pri Škocjanu pred nekaj leti zagnal Center za gradnjo z zemljo. Tu že dve poletji v okviru revije Outsider organizira mednarodne delavnice za študente arhitekture, mlade arhitekte in za druge zainteresirane, ki razvijajo stavbe in bivalne sisteme iz gradnikov iz zbite zemlje. Gradnjo z zemljo želi približati širši javnosti, saj je prepričan, da ima veliko prednosti. Lani so v gozdičku na domačiji postavili prvi paviljon iz zemlje, letos že drugega.

V razvitem svetu je običajna gradnja iz odpornejših materialov, kot so: beton, jeklo, steklo … A ob razmišljanju o odgovornejšem obnašanju do okolja in naravnih virov, o poti v bolj zeleno in trajnostno prihodnost se tudi v Evropi obuja ideja o gradnji hiš z zemljo. Tudi v Sloveniji in pri nas, na Dolenjskem.

Lidija Markelj