Eden trčil v tovorno vozilo, drugi v drevo

7.11.2023 | 18:45

Ob 11.57 sta v Župelevcu, občina Brežice, trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka. Reševalci NMP Brežice so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo.

Ob 14.06 je v naselju Kompolje, občina Dobrepolje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci PGD Ribnica, Videm, Kompolje in Zdenska Vas so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in ji nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter očistili posledice nesreče.

Ujet v dvigalu

Ob 7.45 so na Trgu Matije Gubca v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom rešili osebo iz okvarjenega dvigala.

M. K.