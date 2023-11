Na Sevniškem za naložbe letos 14,4 milijona evrov

7.11.2023 | 17:25

Današnja novinarska konferenca

Župan Srečko Ocvirk

Dokončani prizidek OŠ Blanca

OŠ Ane Gale Sevnica februar 2023

OŠ Ane Gale Sevnica oktober 2023

Kulturni in gasilski dom Studenec

Streha Kulturnega doma Studenec

Vrtina Dolnje Brezovo

Sevnica - V Občini Sevnica za naložbe letos načrtujejo 14,4 milijona evrov. V to vsoto je vključeno tudi evropsko in državno sofinanciranje naložb. Med drugim gre za urejanje cestne mreže, prometne infrastrukture in sanacijo cestne infrastrukture po naravnih nesrečah ter komunalno urejanje, prostorsko načrtovanje, razvoj gospodarstva in družbene dejavnosti.

Na sevniški občini so med glavnimi cestnoinfrastrukturnimi naložbami po današnji novinarski konferenci navedli 1,4 milijona vredno gradnjo cestnega krožišča v Šmarju, ki naj bi jo končali letos.

Med že končanimi pa dobrih 320.000 evrov vredno celovito prenovo ceste na Vrhu pri Boštanju, skoraj 60.000 evrov vredno prenovo uvoza na parkirišče pred sevniškim gasilskim domom in številne posege rednega letnega vzdrževanja cestne mreže.

Za projektiranje kolesarske povezave Sevnica-Boštanj bodo odšteli dobrih 70.000 evrov, za sanacijo cestne infrastrukture po naravnih nesrečah pa nekaj več kot 135.000 evrov. Navedli so delno sanacijo plazu na lokalni cesti Lončarjev dol-Podvrh in sanacijo plazu na območju Gline jame.

Za brezplačno javno parkirišče pod Vrtačo je sevniška občina odštela slabih 70.000 evrov in za brezplačno javno parkirišče v Krmelju nekaj manj kot 75.000 evrov. Med urejanjem cestne infrastrukture v Krmelju v okviru dobrih 770.000 evrov vredne naložbe gradijo nadomestna mostova prek potoka Hinja, ureditev vodnega prepusta Vranje pa je občino stala dobrih 15.000 evrov.

Pri urejanju komunalne infrastrukture so opozorili na nekaj manj kot 4,3 milijona evrov vreden večletni projekt povezovanja vodovodnih sistemov v Občini Sevnica, ki ga sofinancirata EU in država. Na skoraj milijon evrov vredno gradnjo dodatnih kanalizacijskih odsekov v Sevnici, prav tako podprto z evropskim in državnim denarjem, ter na dobrih 150.000 evrov vredno zagotovitev novega vodnega vira za Sevnico oz. vrtanje vodne vrtine v Dolnjem Brezovu.

Med večje projekte družbenih dejavnosti na Sevniškem po občinskih podatkih spada dobre štiri milijone evrov vredna večletna gradnja Osnovne šole Ane Gale v Sevnici. Letos pa so končali lani začeto nekaj več kot 2,49 milijona evrov vredno gradnjo prizidka Osnovne šole Blanca. Za nove športne površine pri Osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici so odšteli dobrih 532.000 evrov.

Na sevniški občini so med drugim še navedli, da so za ureditev kulturnega in gasilskega doma na Studencu odšteli dobrih 70.000 evrov. Nove tamkajšnje pridobitve pa bodo v okviru prireditev praznovanja občinskega praznika uradno odprli v sredo.

STA; M. K.