Odprli novo trim stezo nad kolesarskim poligonom

7.11.2023 | 18:00

Fotografije: Občina Metlika

Metlika - V Metliki so letos nad kolesarskim poligonom postavili novo trim stezo. Danes sta jo namenu uradno predala županja Martina Legan Janžekovič in predsednik Mestne skupnosti Metlika Bojan Krajačič. Prireditev so s plesom in petjem polepšali učenci Osnovne šole Metlika.

Strošek celotne trim steze je znašal dobrih 100 tisoč evrov - izvedba trim steze in ureditev meteornih vod sta terjali 71 tisočakov, 22.500 evrov je šlo za opremo, ostalo so stroški arheologije, gradbenega nadzora in varnostnega načrta gradbišča.

Dobrih 43 tisoč evrov je prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, razliko pa je financirala Občina Melika. Kot so sporočili iz slednje, bodo z novo trim stezo lahko izboljšali kakovost življenja vseh generacij prebivalcev. Novo pridobitev bodo lahko uporabljala društva, šole in obiskovalci.

M. K.

Galerija