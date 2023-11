Hiša kranjske čebele v Višnji Gori z nami že dve leti

7.11.2023 | 12:00

Hiša kranjske čebele (Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.)

V Malem muzeju

Višnja Gora - Minuli petek je Hiša kranjske čebele – APILAB v Višnji Gori praznovala svoj drugi rojstni dan in v ta namen pripravila dogajanja skozi cel dan. Poleg vodenj po razstavi in različnih delavnicah je Hiša kranjske čebele v čast svojega drugega leta delovanja pripravila posebno razstavo, ki je bila posvečena spominom na 12. mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev (IMYB 2023), ki je potekalo med 3. in 7. julijem v Ivančni Gorici.



Kot so sporočili z ivanške občine, je prisotne na krajši slovesnosti, ki so jo obogatili člani Kvarteta fantov Glasbene šole Grosuplje, uvodoma nagovorila direktorica Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Maja Lampret. Lampretova je predstavila vrsto novih programov in vsebin v zadnjem letu delovanja hiše ter dodala, da se bodo skupaj z zaposlenimi še naprej trudili, da bo Hiša kranjske čebele dom ne samo čebeljim, ampak tudi človeškim in čebelarskim družinam.

Za drugo leto delovanja so vodstvu Hiše kranjske čebele čestitali še župan Dušan Strnad, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in koordinatorica mednarodnega čebelarskega tekmovanja v Ivančni Gorici Dragica Šteh. Slednji so delili tudi svoje vtise iz mednarodnega tekmovanja čebelarjev ter se ob tem zahvalili vsem sodelujočim pri tem projektu.

V nadaljevanju je sledil ogled priložnostne razstave fotografij, videoposnetkov in tekmovalnih majic mednarodnega tekmovanja IMYB 2023. Na ogled je bila postavljena še razstava knjig in zbirk, ki so jih prinesli udeleženci iz celega sveta, prav tako so na ogled panjske končnice, ki so jih ustvarjali tekmovalci v času gostovanja v Ivančni Gorici.

Ta dan je vrata odprl tudi Mali muzej v mestnem jedru Višnje Gore. Zakonca Rajko Gliha in Zala Petelin sta pred leti začela z obnovo hiše in pri tem naletela na zanimiva odkritja. Gre za številne bogate stenske poslikave, ki segajo v okolico 18. stoletja. Na ogled sta obiskovalcem pokazala še zbirko ohranjenih predmetov in ročnih del, ki jih Petelinova kot vzorce domiselno prenaša za svoje izdelke, kot so zavese in vezenine.

Praznovanje se je zaključilo s kavarniškim večerom s stand-up komikom Klemnom Bučanom in glasbenim večerom z duetom Marcel & Matic, so še sporočili z Občine Ivančna Gorica.

M. K.

