FOTO: Zasegli pištolo, s katero je grozil 30-letnik iz Brezja

7.11.2023 | 10:30

Policisti PP Novo mesto so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 30-letnega osumljenca v Brezju. Med hišno preiskavo so našli in zasegli pištolo, s katero je grozil oškodovancu. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja grožnje. Zoper 30-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Novo mesto.

Izsiljevanje prednosti v Ločni

Sinoči ob pol sedmih sta, kot smo s fotografijami že poročali, trčila osebna avtomobila v križišču v Ločni v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovorna 36-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 41-letni voznici. Lažje poškodovani udeleženki nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine policisti še preverjajo.

Vlomi in tatvine

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v nedeljo nekdo vlomil v ograjen skladiščni prostor in ukradel okoli 600 kg odpadnih bakrenih vodnikov.

V kraju Križe na območju PP Novo mesto je med 4. 11. in 6. 11. neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel agregat, kovček z orodjem in dve posodi z gorivom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Podturnu pri Dolenjskih Toplicah je med 3. 11. in 6. 11. nekdo z gozdnega traktorja ukradel štiri verige za vleko.

Sinoči nekaj po 22. uri je v gostinskem lokalu na Glavnem trgu v Novem mestu nekdo izmaknil torbo z denarnico, gotovino, dokumenti in slušalkami. Oškodovanka ocenjuje, da je oškodovana za okoli 450 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Brežice, Mostec) prijeli 20 državljanov Afganistana, 14 Nepala, 13 Turčije, devet državljanov Maroka, šest Indije in Rusije, pet državljanov Bangladeša, štiri Sirije, dva državljana Pakistana, državljana Šrilanke in Iraka in na območju PP Črnomelj (Žuniči, Miliči) štiri državljane Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 76. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 200 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

