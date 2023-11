FOTO: Trk v ločenskem križišču

7.11.2023 | 07:00

Obe fotografiji nesreče v Ločni: FB PKD

Včeraj ob 18.29 sta v semaforiziranem križišču v Ločni v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in z absorbcijskim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VRTAČA-Ind. cona 2000.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH, TP VRH PRI LJUBNU, TP PRAPREČE PRI STRAŽI, TP MRAŠEVO, TP MALI PODLJUBEN, TP VEL. PODLJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE 1977.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM, TP RODINE PRI TREBNJEM in TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOHOVICA, izvod 3. HOHOVICA;

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TPTrbinc, Bačje, Debenc, Stan, Gomila, Zabrdje, Lanšprež, Stara gora Mirna, Praprotnica, Dolina Mirna, Stara gora Mirna in Kremen Mirna med 8.30 in 14.00; TPMirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Kramar pa med 8.30 in 11.30.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica z okolico na območju TP Bojnik, nizkonapetostno omrežje - Čampa med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Potok, nizkonapetostno omrežje - novo naselje med 9:30 in 14:00 uro in na področju nadzorništva Brežice z okolico na območju TP Vrhnje, nizkonapetostno omrežje – Župelevec med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.