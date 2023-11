Umor v Brezju: Zagovornik Pilingerja predlagal odpravo pripora, sodišče ni ugodilo

6.11.2023 | 19:00

Mirka Pilingerja na sodišče pripeljejo iz pripora. (Foto: M: Ž.)

Novo mesto - V sojenju Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, prvega obtožnica bremeni umora in poskusa uboja, drugega pa pomoči pri tem, so danes na novomeškem okrožnem sodišču zaslišali več prič. Gre za strelski obračun med potniki dveh avtomobilov, seata in audija, 3. septembra lani v romskem naselju Brezje ob glavni cesti Mirna Peč–Novo mesto po končani zabavi okoli 22. ure, v katerem je umrl 22-letni Sabostjan Kovačič - Bestjan iz romskega naselja Poganci, še tri osebe so bile ranjene.

Med drugim so zaslišali Katarino Walland iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je ocenila, da je tega večera strelec na seat alhambro, v kateri je bil tudi Kovačič, moral stati na levi strani avtomobila glede na smer vožnje, kar po mnenju Pilingerjevega zagovornika Adama Molana obtoženega močno razbremenjuje krivde. V dosedanjem dokaznem postopku, je dejal, so tri priče namreč zatrjevale, da se je Mirko Pilinger nahajal neposredno pred vozilom seat alhambra, in sicer na njegovi desni strani. »Tako je mogoče ugotoviti, da Mirko Pilinger ni mogel biti človek, ki bi se mu lahko očitalo storitev kaznivega dejanja, vsaj ne teh, ki izhajajo iz obtožbe,« je rekel. Zato je sodnici Mojci Hode, ki predseduje petčlanskemu senatu, predlagal, da Pilingerju odpravi pripor, vendar sodišče predlogu ni ugodilo.

Na sodišču je danes pričala Pilingerjeva zunajzakonska partnerka Carmen Jarc, ki je bila v streljanju tudi ranjena. Na eni od prejšnjih obravnav tega ni želela, česar glede na razmerje do obtoženca tudi ni bila dolžna in je vztrajala pri tem, kar je povedala v preiskavi. Razlog za streljanje naj bi besedah tožilstva bilo namreč prav ljubosumje, saj naj bi si Sabostjan Kovačič z njo dopisoval po družabnem omrežju. Kovačič naj bi od nje tudi zahteval, da se ne vrne več k Pilingerju, ta pa naj bi se nato maščeval.

Odločno je povedala, da Pilinger ni bil jubosumen. Nedolgo pred streljanjem naj bi ji Pilinger povedal, da ne želi biti več z njo, ker ima drugo partnerko in zato tudi naj ne bi imel razloga za ljubosumje, saj mu ni bilo nič do nje. Sicer jo je, kot je dejala, Pilinger varal vseh enajst let, kar sta bila skupaj, in ona je to vedela, tudi za zadnjo partnerko, s katero si je želel ustvariti družino. Pilingerja po besedah Jarčeve, s katero imata otroka, tudi ni bilo v audiju. Kot je dejala, je nekaj ur pred tem nekam odšel, kam, ni vedela, njej pa je pustil svoj telefon. Tega je imela vse do omenjenega dogodka, ko ji je v audiju padel in tam tudi ostal, je zatrdila.

Okoli Pilingerjevega telefona in klicov nanj in iz njega je bilo danes veliko govora. Sodišče je na predlog tožilke Barbare Prevolšek Rajić med drugim predvajalo tudi posnetek klica iz omenjenega telefona na Operativno-komunikacijski center policije kakšno uro in pol pred streljanjem, v času, ko ga naj bi imela Carmen Jarc. Na posnetku je bilo mogoče slišati moški glas, ki se je pritoževal nad glasno glasbo v naselju. Dejala je, da ne ve, čigav glas je, in da ne ve, kdo je klical.

Naslednja obravnava bo v ponedeljek, 13. novembra, ko naj bi zaslišali izvedenca za sodno medicino Tomaža Zupanca.

M. Ž.