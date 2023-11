Bah Žibert: Vsak dan več kriminala in nasilja, policija podatke prikriva, vlada se ne odziva

6.11.2023 | 17:30

Anja Bah Žibert na današnji novinarski koferenci (Foto: SDS)

Ljubljana - V SDS opozarjajo na povečevanje varnostnih tveganj, povezanih z nezakonitimi migracijami, ter vladi očitajo, da med svoje prioritete ni uvrstila skrbi za varnost državljanov in učinkovito zaščito meje. Zato so zahtevali izredno sejo DZ, na kateri bodo poslanci razpravljali o varnostnih vprašanjih.

Pobuda je po besedah poslanke SDS Anje Bah Žibert nastala na predlog prebivalcev, "ki so vsak dan bolj zaskrbljeni zaradi povečane kriminalitete in nasilja ter razočarani nad nezadostnim odzivom vlade". Kot je poudarila na današnji novinarski konferenci, je dolžnost države, da "prebivalcem omoči, da živimo v državi varno ter se nam ni treba bati za lastna življenja in premoženje". Odločitve vlade pa, kot je dejala, vzbujajo skrb, saj ta med svoje glavne prioritete še vedno ni postavila skrbi za varnost državljanov in učinkovito zaščito meje.

Statistika je po njenih besedah vse slabša, podatki pa kažejo, da imamo vse večji varnostni problem. Tako je od začetka leta do prvih dni novembra več kot 50.000 tujcev nezakonito vstopilo v državo, medtem ko je bilo lani nezakonitih prehodov nekaj več kot 18.000. Zaskrbljujoče je po njenih besedah to, da so policisti Policijske uprave Novo mesto med 30. oktobrom in 2. novembrom obravnavali 495 nezakonitih prehodov meje, skrbi pa jih tudi širjenje nezakonitih prehodov na druga mejna območja.

Varnostno tveganje se po navedbah poslanke prenaša tudi v notranjost države, v okolice nastanitvenih centrov. Poročilo policije kaže, da je porast kaznivih dejanj v Ljubljani največji na območju Viča, kjer je tudi azilni dom, je izpostavila. "Koliko napadov zoper življenje in telo in spolno nedotakljivost pa se je zares zgodilo, pravzaprav nihče ne ve, saj policija te podatke preprosto prikriva in in jih ne predstavi javnosti," je bila kritična Bah Žibert.

"Dovolj je tega, čas je, da naredimo vse, da zaščitimo svojo mejo," je dejala poslanka. Zato poslanska skupina SDS državnemu zboru v sprejem predlaga pet sklepov. In sicer, da naj DZ pozove vlado, da takoj pripravi in okrepi prisotnost policije na kritičnih mejnih točkah, povezanih z migracijskimi tokovi, posebej na tistih delih meje s Hrvaško, kjer je število nezakonitih prehodov največje. Kot je poudarila Bah Žibert, mora schengenska meja "postati meja, ne pa vstopna točka za ilegalne migracije".

V SDS predlagajo tudi poziv vladi, da okrepi aktivnosti za preprečitev velikega povečanja nezakonitih migracij in za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja ter vključi tudi pripadnike Slovenske vojske. Vlada naj sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejše varovanje državljank in državljanov Slovenije in njihovega premoženja ter pri tem uporabi ustreznejšo kadrovsko razporeditev policije, predlaga SDS.

Po mnenju SDS mora DZ vlado pozvati k aktivnostim za sestanek z odgovornimi v vladah držav članic EU, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Hrvaški pri varovanju zunanjih meja EU.

V poslanski skupini si po besedah Bah Žibertove želijo, da bi vlada vendarle prisluhnila njihovi predlogom in pripravila tudi svoje.

STA; M. K.

