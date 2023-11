FOTO: V požaru za 60.000 € škode; šest nad enega in obračun med partnerjema

6.11.2023 | 13:30

V Brestanici je zagorelo pregreto olje v ponvi na štedilniku ...

... ogenj pa se je preko nape razširil na podstrešje (Foto: PGE Krško)

Včeraj nekaj po 12.30 je zagorelo v stanovanjski hiši v Brestanici. Požar so, kot smo s fotografijami že včeraj poročali, gasilci omejili in pogasili, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 60.000 evrov premoženjske škode. Po prvih ugotovitvah naj bi zagorelo pregreto olje v ponvi na plinskem štedilniku, ogenj pa se je razširil na ostrešje hiše. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Šest nad enega

Sevniške policiste so v noči na nedeljo obvestili o pretepu na prireditvenem prostoru v Studencu. Po prvih ugotovitvah je šest nasilnežev preteplo 21-letnega oškodovanca. Poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so potrdili identiteto vseh šestih osumljencev, ki so pobegnili s kraja. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. Po zaključeni preiskavi bodo zoper nasilneže na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Obračun med partnerjema

Policisti PP Šentjernej so sinoči nekaj pred 21. uro posredovali v naselju Mihovica. Po prvih ugotovitvah sta se prepirala in pretepala 35-letni moški in njegova partnerka. Med pretepom je bila 34-letna ženska lažje poškodovana. Policisti so 35-letniku izrekli ukrep prepovedi približevanja. Okoliščine kaznivega dejanja nasilja v družini policisti še preverjajo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V kraju Fučkovci na območju PP Črnomelj je v noči na petek nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel dve motorni žagi znamke Stihl. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.000 evrov.

V Dolenji Stari vasi na območju Šentjerneja je med 22. 10. in 3. 11. neznanec vlomil v počitniško hišo in drvarnico in odnesel motorno žago in daljnogled. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2.600 evrov škode.

Na Brodu v Novem mestu je nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 31. 10. in 3. 11. je v Šentjerneju neznanec vlomil v ograjen skladiščni prostor prodajalne in ukradel šest zavitkov izolacijskega materiala v vrednosti okoli 600 evrov.

Na Jakčevi ulici v Novem mestu je v petek nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in ukradel rabljeno mikrovalovno pečico.

Med 30. 10. in 4. 11. je v okolici Mirne Peči neznanec vlomil v nenaseljeno hišo in odnesel kuhinjske elemente in luči. Lastnica ocenjuje, da je z vlomom in tatvino nastalo za okoli 4.500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Kostanjevici na Krki je v soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala armaturne plošče izmaknil okoli 200 evrov.

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v soboto okoli 19. ure nekdo vstopil v prostore prodajalne in iz blagajne izmaknil okoli 180 evrov.

V Kotu na območju Semiča je med 4. 11. in 5. 11. neznanec vlomil v zidanico in ukradel posodo z okoli 70 litrov vina in vinogradniške pripomočke.

V Dolnji Težki Vodi je v noči na nedeljo nekdo vlomil v dva osebna avtomobila. Iz enega vozila ni ničesar odnesel, v drugem pa je našel denarnico in ukradel 200 evrov.

V Črmošnjicah pri Stopičah je v noči na nedeljo neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil dve denarnici z dokumenti in gotovino. Lastnika je oškodoval za okoli 550 evrov.

Prometna nesreča pri Muhaberju

V petek nekaj pred 11. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Muhaberju. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 46-letni voznik, ki je v križišču odvzel prednost 42-letnemu vozniku. V nesreči je bil lažje poškodovan 42-letni voznik in štirje potniki v njegovem vozilu. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Mladoletniku zasegli petarde

Policisti PP Novo mesto so bili v petek nekaj po 20. uri obveščeni o motečem pokanju petard pri gradu Grm v Novem mestu in v okolici izsledili mladoletnega kršitelja. Zasegli so mu sedem prepovedanih petard in o kršitvah seznanili starše ter na sodišče podali obdolžilni predlog.

Štirje prevažali tujce

Na območju Policijske uprave Novo mesto so konec tedna odvzeli prostost štirim voznikom, ki so prevažali manjše skupine tujcev.

Policisti so v petek nekaj pred 20. uro na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila čeških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 32-letni državljan Češke prevaža pet državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

V noči na nedeljo pa so na Obrežju ustavili še voznika osebnega avtomobila francoskih registrskih oznak. 53-letni državljan Rusije je prevažal pet državljanov Rusije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Nekaj po peti uri v nedeljo so sevniški policisti v Boštanju kontrolirali voznika osebnega avtomobila nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 39-letni državljan Moldavije prevaža sedem državljanov Iraka, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

V nedeljo zvečer so policisti na Obrežju med kontrolo voznika kombija nemških registrskih oznak ugotovili, da 51-letni državljan Ukrajine prevaža sedem državljanov Armenije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo.

Osumljencem kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Migranti

Policisti so poleg tega med 3. 11. in 6. 11. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Kapele, Loče, Rakovec, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah) prijeli 67 državljanov Afganistana in prav toliko državljanov Rusije, 25 državljanov Pakistana, 22 Bangladeša, 16 Maroka, 12 Nepala, devet državljanov Iraka, osem Konga, sedem Turčije, šest državljanov Mongolije, pet Šrilanke, štiri Indije, dva državljana Gvineje in po enega državljana Alžirije, Irana, Sirije, Egipta in Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Marindol, Preloka, Nova Lipa) so prijeli deset državljanov Maroka, štiri državljane Afganistana in Sudana, na območju PP Metlika (Rakovec, Drašiči) sedem državljanov Irana, državljana Turčije in državljana Pakistana in na območju PP Krško (Črešnjevec pri Oštrcu) enajst državljanov Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 3. 11. in 6. 11. posredovali v 212. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 640 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je umrl kolesar, in 12 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Na Obrežju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 25. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.