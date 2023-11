Dišalo po poticah; pet jih je bilo z vsemi točkami

Žužemberk - V petek je v Žužemberku potekalo 8. državno ocenjevanje potic pod vodstvom DKŽ Suha krajina-Žužemberk. V oceno so prejeli 46 potic, ki sta jih ocenjevali dve komisiji. Pod drobnogled sta vzeli obliko in izgled potice, okus, barvo in vonj skorje ter sredice, njuno povezavo ter elastičnost sredice.

Potice so bile različnih okusov, največ je bilo sladkih orehovih, sledile so še kokosova, kostanjeva, bučna, korenčkova, pehtranova, rozinova, lešnikova, rožičeva, ajdova s skuto, kostanjeva z grozdjem, potica s suhimi hruškami, orehova potica brez glutena in laktoze. Slane so bile čemaževa, ocvirkovka, ocvirkova s 3 vrstami moke, … .

PET NI MOGLO BITI BOLJŠIH

31 potic je komisija ocenila z zlatim priznanjem, od teh je bilo pet potic, ki so prejele vse možne točke. Te potice so spekle: Anica Šuštar, Anica Šmalc, Jožica Košiček, Helena Černe in Ana Novak.

Srebrno priznanje je prejelo 12 potic, dve potici sta prejeli bronasto priznanje in ena zahvalo.

Podelitev priznanj je včeraj vodila Brigita Lavrič. Častna gostja je bila poslanka državnega zbora RS, Anja Bah Žibert, ki je zbranim namenila veliko spodbudnih besed. Prireditve so se udeležili tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, predstavnica KGZS iz Novega mesta Cvetka Lavrič in domači župan Jože Papež.

Bogat kulturni program so pripravile članice DKŽ Mirna peč s šaljivim skečem, Domen Zupančič na harmoniki in Silva Mohorčič z recitacijami.

Nazadnje so letošnje izdelke tudi poizkusili in jih še sami ocenili, so sporočili organizatorji.

