50 let TEM Čatež - V novi stavbi tudi fitnes in savna

6.11.2023 | 13:15

Stavbo, v kateri so novi poslovno-skladiščni prostori, prekriva bršljan. (Foto: R. N.)

Čatež - Vodilni slovenski proizvajalec stikal in vtičnic TEM Čatež letos praznuje 50-letnico delovanja. Direktor podjetja Dejan Bjelobaba pravi, da so v dobri kondiciji, zato optimistično zrejo v prihodnost. Lani so ustvarili rekordnih 24 milijonov evrov prihodkov, letos pa jim kaže, da bodo prodajo svojih izdelkov povečali še za 5 odstotkov.

Za gradnjo novih poslovno-skladiščnih prostorov odšteli več kot 10 milijonov evrov – Največja naložba v zgodovini podjetja – Dve tretjini izdelkov izvozijo

Rok Nose