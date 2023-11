2. SNL: Nova ničla na Portovalu

6.11.2023 | 08:10

Nogometaši Krke so na Portovalu utrpeli nov poraz, boljša je bila Nafta (1:2).

Derbi 16. kroga 2. slovenske lige med doslej četrtouvrščenim Primorjem in vodilnimi Beltinci so sicer dobili Ajdovci s 3:1. Nafta pa se je točkovno izenačila z Beltinčani, potem ko je v gosteh z 2:1 odpravila Krko.

Primorje je do zmage prišlo po preobratu, potem ko so v drugem polčasu zadeli Mark Gulić, Dušan Ignjatović in Luka Jerin. Rdeče-črni so z zmago na tretjem mestu, današnjemu tekmecu so se približali na dve točki.

Enako število točk kot Beltinci pa ima Nafta, ki je slavila v Novem mestu po dveh zadetkih Stjepana Igreca. Lendavčani imajo še tekmo v dobrem.

Fužinar in Tolmin sta se razšla brez golov, Gorica in Brinje pa sta igrala 1:1, potem ko je domačim točko priigral Nejc Mevlja v 95. minuti,

Nogometaši sežanskega Tabora so v soboto le prišli do svoje prve zmage. Zadnjeuvrščena ekipa je v Kranju presenetila tretjeuvrščeni Triglav in ga premagala z 2:1. Oba gola za zmagovalce je dosegel Lorenzo Jose Gonzalez Montesdeoca.

Na prvi sobotni tekmi je Jadran v Slovenskih Konjicah z 1:0 premagal Dravinjo.

- sobota, 4. november:

DRAVINJA - JADRAN DEKANI 0:1 (0:0)

* Slovenske Konjice, gledalcev 250, sodniki: Žagar, Švarc, Kolenc.

* Strelec: 0:1 Zonta (90.).

* Dravinja: Mrežar, Knaus, Ramšak (od 84. Radić), Napotnik, Čakš (od 74. Vodopivec), Rožmarič, Privošnik (od 74. Koprivc), Petek, Kopač (od 74. Kolar), Vezjak, Grajfoner.

* Jadran: Gabrić, Koprivnik (od 86. Klavora), Fortuna, Šehić, Nwachukwu (od 73. Meštrić), Marković (od 89. Zubanović), Dizdarević (od 73. Rai Rudonja), Ljutić, Sever, Jurman (od 73. Zonta), Galina.

* Rumeni kartoni: Privošnik; Marković, Šehić, Jurman.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV KRANJ - TABOR SEŽANA 1:2 (1:1)

* Kranj, gledalcev 150, sodniki: Bl. Bezjak, Bo. Bezjak, Rumež.

* Strelci: 1:0 Šalja (24./11 m), 1:1 Gonzalez (44.), 1:2 Gonzalez (63.).

* Triglav: Kruljac, Bernik, Šalja, Čeh, Mlakar (od 85. Ljubijankič), Kondić, Gibson, Podbregar (od 85. Schweiger), Ivetić, Gašperin (od 64. Kuvek), Pokorn.

* Tabor: Fermišek, Verč (od 80. Rupnik), Furlan, Tomažič (od 80. Jakupović), Dosis, Jalinous, Vuleta (od 72. Maloku), Gonzalez, Šehić (od 57. Pavlović), Kaleba, Seliškar.

* Rumeni kartoni: Gašperin, Podbregar; Kaleba, Maloku.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 5. november:

FUŽINAR RAVNE - TKK TOLMIN 0:0

* Prevalje, gledalcev 100, sodniki: Jerič, Antolič, Krsnik.

* Strelci: /.

* Fužinar: Marčič , Verbič, Hovnik (od 62. Kvesić), Carl, Igwe (od 71. Bajraj), Gaberšek Rotovnik (od 78. Adrović), Kitek, Irmančnik, Gutić, Turkuš, Turičnik.

* Tolmin: Konec, M. Perše (od 68. Šturm), Kavčič, Maes, Prodanović, Kujović, Skrbin, Frelih (od 80. Vidmar), Kumer, Kerrebijn (od 68. D. Perše), Močnik (od 92. Gerbec).

* Rumeni kartoni: Adrović, Bajraj, Gutić; Močnik.

* Rdeči karton: /.

GORICA - BRINJE GROSUPLJE 1:1 (0:1)

* Nova Gorica, gledalcev 120, sodniki: Novarlić, Holcman, Dedić.

* Strelca: 0:1 Kene (43.), 1:1 Mevlja (95.).

* Gorica: Jurca, Vendramin, Tomiček, Mevlja, A. Marinič (od 76. Žejen), Hrka, Almeida (od 65. Lesjak), Baruca, Leban (od 65. Glavas), Jalinous, Vekić.

* Brinje: Trobec, Kapun, Šparovec, Brkić (od 63. Kepic), Piskule (od 63. Žavbi), Kene (od 74. Perger), Kovač (od 74. Klančnik), Stojaković (od 86. Islamagić), Matko, Makovec, Beguš.

* Rumeni kartoni: A. Marinič, Glavas; Šparovec, Kovač, Matko, Žavbi, Islamagić.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE EMUNDIA - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 3:1 (0:1)

* Ajdovščina, gledalcev 230, sodniki: Antič, Knafelc, Jerman.

* Strelci: 0:1 Čakš (7.), 1:1 Gulić (46.), 2:1 Ignjatović (50.), 3:1 Jerin (94.).

* Primorje: Macan, Dobnikar, Petek, Dedić (od 87. Correia Lotitto), Fogec, Čandić, Suljanović (od 87. Ndzengue), Lusa, Zavnik, Ignjatović (od 68. Jerin), Gulić.

* Beltinci: Zver, Težački, Vodeb, Zorman, Kosić, Pihler, Štrakl (od 81. Bujan), Sočič (od 64. Kralj), Nerguti, Kaučič, Čakš (od 72. Rantaša).

* Rumeni kartoni: Zavnik, Gulić, Dedić, Macan; Štrakl, Pihler, Kaučič, Vodeb, Kosić.

* Rdeči karton: /.

KRKA - NAFTA 1:2 (0:2)

* Novo mesto, sodniki: Gergič, Lahovič, Majcen.

* Strelca: 0:1 Igrec (34.), 0:2 Igrec (36.), 1:2 Kovačič (92.).

* Krka: Čadež, Blaževski, Lipec, Milanović, Hodžić, Bedek (od 58. Žur), Marković, Maksimović (od 86. Kovačič), Mešanović (od 77. Gabrovec), Gliha (od 58. Dervišević), Kancilija (od 46. Simić).

* Nafta: Nemeth, Erniša, Urh, Gergö, Dinnyes, Novinič, Rebernik, Pigac, Oštrek (od 18. Igrec), Vuica (od 46. Polić), Bončina.

* Rumeni karton: Polić.

* Rdeči karton: /.

- ponedeljek, 6. november:

14.00 ILIRIJA 1911 - VITANEST BILJE

14.00 KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - RUDAR VELENJE

* Lestvica:

1. Beltinci Klima Tratnjek 16 10 3 3 29:12 33

2. Nafta 1903 15 10 3 2 29:14 33

3. Primorje eMundia 16 9 4 3 24:15 31

4. Triglav Kranj 16 8 4 4 26:17 28

5. Gorica 16 7 4 5 25:16 25

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 15 7 3 5 22:19 24

7. Jadran Dekani 16 6 5 5 21:19 23

8. Brinje Grosuplje 16 6 4 6 23:19 22

9. TKK Tolmin 16 6 3 7 20:27 21

10. Vitanest Bilje 15 5 4 6 28:28 19

11. Fužinar Ravne 16 4 4 8 21:31 16

12. Rudar Velenje 15 4 4 7 17:27 16

13. Krka 16 4 3 9 21:27 15

14. Dravinja 16 4 3 9 14:25 15

15. Ilirija 1911 14 3 5 6 15:17 14

16. Tabor Sežana 16 1 6 9 17:39 9

