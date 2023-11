Iz plinohrama ob hiši uhajal zemeljski plin

6.11.2023 | 07:00

Včeraj ob 18.44 je v Šalki vasi v občini Kočevje iz plinohrama ob stanovanjski hiši uhajal zemeljski plin. Gasilci PGD Kočevje so zaprli ventil na plinohramu in zaustavili nadaljnje uhajanje plina. Preventivno so pregledali okolico ter ugotovili, da ni nevarnosti za zdravje in okolje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK OB KOLPI, TP VUKOVCI, TP KOVAČJI GRAD;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JANKOVIČI, na izvodu H.ST.4B.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC, izvod 4. CEROVEC DESNO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE, izvod 3. PROTI STARIM ŽAGAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 8:00 do 9:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE, izvod 3. PROTI KRIŠKI REBRI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Berk med 8.00 in 10.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Sevnica na območju TP Bojnik, nizkonapetostno omrežje – Čampa med 8. 14. uro; na območju TP Sevnica Ribnik, nizkonapetostno omrežje – Popelar – Repar med 8.30 in 14. uro in na območju TP Dolenji Boštanj med 8. in 14. uro.

