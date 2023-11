Obnovljena kapela in nov kip

6.11.2023 | 09:45

Sodevci - Starotrški župnik Jože Pavlakovič je ob prisotnosti nekaj deset vaščanov v Sodevcih pred kratkim blagoslovil obnovljeno obcestno kapelico in novi kip Marije Romarice, ki je zamenjal Marijo Begunko, ki je v kapeli stala več kot 100 let. Nada Štrbenc, po domače Goreča, je imela na vrtu hruško, ki se je sušila, Sašo Špehar in Jože Mihelič sta hruško podrla, iz dela te hruške pa je polanski umetnik Tonček Šegina iz Zagozdca upodobil Marijin kipec; njegov oče Janko je kapelico prepleskal.

»Meni je pripadla čast, da sem iz pohorskega lesa, ki je ostal od takrat, ko je Tone v zahvalo Zrečanom za zagon obrata Unior v Starem trgu naredil kip Marije Snežne na Rogli, naredil podstavek za Marijo Romarico,« je med blagoslovom pridigal župnik Jože (na fotografiji s fotografom Pavlom Majereletom), sicer tudi vrhunski mizarski mojster in oblikovalec lesa.

Kipec in obnovitev kapele je plačala Agrarna skupnost Sodevci. Prireditev je popestrila vokalna skupina Cantate Domino iz Kočevja, ki jo vodi ortoped dr. Franc Štefanič.

Iz tiskane izdaje Dolenjskega lista

Foto: M. Glavonjić