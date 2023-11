FOTO: Ogenj preko nape šinil na podstrešje; težave povzročal tudi močan veter

5.11.2023 | 18:40

Na štedilniku je zagorelo olje ... (Več fotografij spodaj v fotogaleriji; PGE Krško)

Ob 12.35 je v Vrtni ulici v Brestanici v kuhinji stanovanjske hiše na štedilniku zagorelo olje, ogenj pa se je preko nape hitro razširil na podstrešje objekta. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Brestanica in PGD Senovo. Gasilci so ogenj omejili in pogasili, močno zadimljene prostore prezračili, iznesli poškodovan in ožgan hišni inventar in zaradi možnega skritega tlenja celo stavbo pregledali s termovizijsko kamero. Dežurni pri Elektru Celje je izklopil elektriko in strešno sončno elektrarno.

Plaz ogrožal hišo

Ob 10.43 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, plaz ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Škocjan so opravili ogled plazišča. Za sanacijo bodo poskrbele pristojne službe.

Močan veter

Ob 11.26 je v ulici Gomile v naselju Gabrje, občina Novo mesto, močan veter razkril del strehe kulturnega doma. Gasilci PGD Gabrje so s strešniki pokrili okoli dva kvadratna metra strehe.

Ob 11.39 je na cesto Vinica - Sinji vrh, pri Damlju v občini Črnomelj, padel hrast na cesto in zaprl promet. Razžagal in odstranil ga je dežurni delavec CGP Novo mesto.

Ob 14.13 je tudi na cesto Škocjan - Zavratec pri Dolenjih Raduljah padlo drevo in zaprlo promet. Razžagal in odstranil ga je dežurni delavec CGP Novo mesto.

Drevo ob stebrih mostu

Ob 15.11 se je pri naselju Potok, občina Straža, zagozdilo drevo ob stebrih lesenega mostu čez reko Krko. Gasilci PGD Vavta vas so drevo razžagali in stebre očistili naplavin.

M. K.

