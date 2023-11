Zagorelo v Plastoformu, a gasilcem uspelo požar pogasiti

5.11.2023 | 18:10

V Plastoformu se je včeraj gnetlo gasilcev - k sreči le zaradi vaje.

Iz podjetja so reševali zaposlene ...

Milan Pajk, poveljnik GZ Novo mesto (Foto: L. M.)

Zbrani gasilci ob koncu vaje

Šmarjeta - Nesreča nikoli ne počiva, zato je treba nanjo biti čim bolje pripravljen. To gotovo velja za požar, kar še kako dobro vedo gasilci.

Konec tedna je na nivoju Gasilske regije Dolenjska v organizaciji Gasilske zveze Novo mesto potekala gasilska vaja Plastoform 2023. Pričela se je z evakuacijo zaposlenih in klicem zaposlenega iz podjetja na 112, kajti v podjetju je prišlo do požara.

Aktivirana so bila gasilska društva iz Gasilskega poveljstva Občine Šmarješke Toplice, a zaradi obsežnosti požara so se aktivirala tudi druga gasilska društva iz sosednjih občin novomeške gasilske zveze, kasneje še društva preostalih dveh gasilskih zvez: šentjernejske in trebanjske.

Na vaji je sodelovalo 85 operativnih gasilk in gasilcev iz devetih prostovoljnih gasilskih društev dolenjske regije (Šmarjeta, Zbure, Orešje, Bela cerkev, Škocjan, Zagrad, Šentjernej, Trebnje in Mokronog) ter šest članic ekipe prve pomoči CZ občine Šmarješke Toplice.

»Na vaji smo preverili delovanje gasilskih enot GZ Novo mesto in Dolenjske regije na požaru večjega gospodarskega objekta. Poudarek na vaji je bil na pravilnem izvajanju nalog in varnem delu posameznih operativnih skupin in kot tudi celote. Operativne ekipe so se srečale z gašenjem požara, iskanjem pogrešanih oseb v prostorih podjetja, reševanjem ponesrečenih oseb in oskrbi ponesrečencev,« pove Milan Pajk, poveljnik Gasilske zveze Novo mesto ter tudi predsednik šmarješkega prostovoljnega gasilskega društva.

Za izvedbo vaje se organizatorji zahvaljujejo direktorju podjetja Plastoform d.o.o. Francu Gregorčič ml., ki je omogočil uporabo njihovega objekta in prostorov za izvedbo vaje, na koncu pa je zagnanim gasilcem in vsem sodelujočim zagotovil tudi malico.

»Seveda gre zahvala za sodelovanje na vaji tudi vsem sodelujočim enotam GZ Novo mesto, GZ Šentjernej, GZ Trebnje in ekipi prve pomoči CZ Šmarješke Toplice,« doda Pajk.

L. Markelj, foto: Jaanika Malenšek, Damjan Cvetan

