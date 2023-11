Gasilci enotni: Potrebno je izboljšati stanje gasilstva v Krškem

5.11.2023 | 14:00

Foto: Simon Krnc

Krško - V Kulturnem domu Krško je včeraj potekal t.i. Strokovni dan Gasilske zveze Krško pod naslovom "Nova vizija za nov zagon". 444 gasilk in gasilcev ter podpornikov gasilstva je dodobra napolnilo veliko dvorano doma.

V uvodnem nagovoru je predsednik GZ Krško Sandi Lekše izpostavil izzive, s katerimi se zveza sooča že zadnjih nekaj let, težave, ki jih imajo gasilci z zastarelim voznim parkom, ter izrazil pričakovanje, da bodo udeleženci dogodka tvorno prispevali ideje in predloge, da bi skupaj našli rešitve za nov zagon in razvoj gasilstva v Krškem.

Zbrane udeležence je pozdravil podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec, ki se je gasilcem zahvalil za njihovo požrtvovalnost in pomoč ob zadnjih intervencijah s točo v Krškem letos poleti, kot tudi po nedavnih katastrofalnih poplavah, ki so prizadele večji del Slovenije.

Častni gost, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar, je podprl prizadevanja GZ Krško glede izboljšanja operativnega stanja.

Že varno priti na dogodek je uspeh

Med glavnimi temami dneva je bilo, kot so sporočili iz GZ Krško, kritično stanje zastarelega voznega parka, ki trenutno šteje 47 gasilskih vozil, od katerih pa je zgolj 5 vozil mlajših od 5 let, 11 vozil pa je bilo registriranih še v nekdanji skupni državi. Najstarejše vozilo v floti šteje 47 let. Sandi Lekše je ob tem poudaril: ''Pomembnost dobro opremljenih gasilskih enot se vse pogosteje kaže v porastu zahtevnih intervencij, kot smo jim bili priča v nedavnih neurjih, poplavah, gozdnih požarih in industrijskih nesrečah. Vendar pa na takšne dogodke težko odgovarjamo z zastarelim voznim parkom. Gasilske cisterne pri nas v povprečju štejejo več kot 30 let, gasilska vozila za prevoze moštev pa več kot 17 let.''

Poveljnik GZ Krško Borut Arh je k temu dodal, da se gasilci v Krškem vse bolj ukvarjajo s tem, kako bodo uspešno in varno prišli na kraj dogodka, kot pa, kako bodo uspešno posredovali na intervenciji.

GZ Krško sicer združuje kar 27 prostovoljnih gasilskih društev, od tega 23 PGD in 2 PIGD na območju MO Krško ter 2 PGD na območju Občine Kostanjevica na Krki. Skupno zagotavljajo požarno varnost skoraj 26.000 občankam in občanom MO Krško in 2.440 občankam in občanom občine Kostanjevica na Krki. Pri tem je njihov neločljivi partner zadnjih 43 let tudi Poklicna gasilska enota Krško.

Med udeleženci dogodka, ki so s svojimi predlogi sodelovali na trenutke tudi v precej burni razpravi, je bilo slišati kar nekaj pozivov k čim prejšnji ureditvi stanja. V lokalni skupnosti, ki ima v svoji sredini jedrski objekt in drugo razvito industrijo, si je, kot opozarjajo v GZ Krško, težko zamisliti, da gasilci ne bi bili primerno opremljeni. Med udeleženci Strokovnega dne pa so po lastnih besedah pogrešali tudi nekaj ključnih predstavnikov lokalne skupnosti, ki takšnega dogodka ne bi smeli izpustiti.

Gasilci so razpravljali o možnostih in priložnostih za nadaljnji razvoj gasilstva ter prispevali predloge za izboljšanje stanja. Predsednik GZ Krško Sandi Lekše je nekajkrat poudaril, da si zveza želi konstruktivnega dialoga z vsemi akterji, a hkrati opozoril, da bo nekatere rešitve vseeno potrebno najti hitro, da bi lahko ''pogasili'' nekaj najakutnejših težav.

V popoldanskem delu srečanja so bile organizirane različne delavnice in predavanja. V veliki dvorani so se udeleženci naučili uporabljati gasilske aplikacije in programe Vulkan, Spin in ASK. Poleg tega pa so zbranim predstavili zadnje intervencije ob zadnjih neurjih in poplavah, na katerih so sodelovala praktično vsa društva krške gasilske zveze.

V mali dvorani pa so se gasilci in gasilke poučili o tem, kako lahko društva tudi sama pridobijo dodatna finančna sredstva, tudi evropska.

