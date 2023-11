Odbojka: Mariborčani iz Marofa odnesli tri točke

5.11.2023 | 09:30

Novo mesto - Sinoči sta se v novomeški športni dvorani Marof pomerila Krka in Merkur Maribor. Zmaga je po treh odigranih nizih odšla na Štajersko. Mariborčane sta do zmage popeljala Bračko (15 točk) in McConnell (11), v domačem dresu pa je bil najbolj razpoložen Kosmina (17). Krko v sredo čaka gostovanje v Murski Soboti.

Sportklub prva odbojkarska liga, 6. krog

Krka - Merkur Maribor 0:3 (-17, -20, -23)

ŠD Marof, Novo mesto, 4. november 2023. Sodnika: Jovanovič, Milojevič, Obiskovalcev: 120.

Krka: Medved, Erpič G., Kocjančič, Kosmina 17, Bregar, Verdinek (L), Kožar 4, Pulko 9, Erpič U. 5, Lindič 3, Kern, Rojnik 10, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Merkur Maribor: Kumer, Vodušek, Pernuš, Adžović, McConnell 11, Valenčič 1, Bračko 15, Fužir (L), Kržič 6, Donik 6, Fink 6, Novak. Trener: Sebastijan Škorc.

Tekmo so bolje odprli gosti. Kazali so več zanesljivosti na sprejemu in s tem hitro razvili učinkovitejšo igro v napadu. Po uspešnem napadu McConnela so pobegnili na 3:7. Krka je nato na dober niz začetnih udarcev Kožarja uspela znižati na vsega točko zaostanka (9:10). Mariborčani so vrnili s podobno mero, izkoristili nekaj domačih napak in ušli na 9:15. Domači trener Rojc je poskusil z menjavo podajalca ter nato vzel še drugi odmor, ki pa ni prinesel posebnega preobrata. Mariborčani so bili še naprej bolj zanesljivi na sprejemu, predvsem pa bolj učinkoviti v napadu. Fink je Merkurju priigral prvo zaključno žogo, to pa je v naslednji akciji z blokom izkoristil Bračko.

Krkaši so precej nervozno krenili v drugi niz in si hitro naložili štiri točke zaostanka. Po asu Bračka za 4:8 je domači trener hitro reagiral z odmorom. V nadaljevanju so Krkaši skušali loviti tekmeca po najboljših močeh, a Mariborčani so nadaljevali zanesljivo. Domačinom so precej težav povzročali z močnimi in natančnimi začetnimi udarci ter prednost postopoma višali. Krki je uspel še manjši juriš. Z nekaj zaporednimi točkami so uspeli omiliti zaostanek in znižati na 19:23. Z odmorom je reagiral gostujoči trener Škorc, nato pa so njegovi varovanci postavili stvari na svoje mesto. Bračko je z zvitim napadom odločil niz za končnih 20:25.

Krka je v tretji niz vstopila bolje. Ekipi sta nizali točko po točko vse do izenačenja na 8. Nato je polminutni odmor vzel Škorc, njegovi varovanci pa so nato poskrbeli za delni rezultat s 4:1 in se, vsaj za kratek čas, odlepili od Krke. Domači Pulko je nato poskrbel za niz dobrih začetnih udarcev in Krko približal na točko zaostanka (13:14). A hitro je sledila tudi dobra serija na drugi strani, v glavni vlogi pa sta bila Valenčič, priložnost je dobil namesto Donika, z napadom in razpoloženi Bračko z začetnimi udarci. V končnico sta ekipi vstopili poravnani na 20. Več zbranosti so pokazali Mariborčani. Krka je do konca storila kar štiri neizsiljene napake, tako se je niz in hkrati tekma tudi končala - z zgrešenim začetnim udarcem Krke za končnih 23:25 in zmago Mariborčanov v treh nizih.

Izjave po tekmi



Nejc Kožar, Krka: "Mariborčani so dobro pritiskali. Naš sprejem niti ni bil tako slab, a v napadu nismo uspeli storiti toliko, kot smo si želeli. Na začetku nizov so gosti naredili razliko. Večkrat smo se vrnili, a na koncu nam je vedno malo zmanjkalo. Pokazali so, da so kvalitetna ekipa in jim lahkom le čestitamo za zmago."

Rok Bračko, Merkur Maribor: "Rekel bi, da je bila ta tekma ena naših boljših letos. Od začetka do konca smo držali neko konstanto. Čeprav so Novomeščani dobro servirali, smo skozi celotno tekmo nadzorovali potek igre in mislim, da je to en velik korak naprej za nas."

* Izidi, 6. krog:

- petek, 3. november:

ACH Volley - Panvita Pomgrad 3:0 (19, 18, 19)

- sobota, 4. november:

Alpacem Kanal - Calcit Volley 0:3 (-19, -16, -12)

Krka - Merkur Maribor 0:3 (-17, -20, -23)

- nedelja, 5. november:

18.00 Hiša na kolesih Triglav - Fužinar Sij Metal

- lestvica:

1. ACH Volley 6 6 0 18:2 18

2. Calcit Volley 6 6 0 18:0 18

3. Merkur Maribor 6 4 2 13:9 11

4. Panvita Pomgrad 6 3 3 9:12 8

5. Hiša na kolesih Triglav 4 1 3 6:10 4

6. Krka 5 1 4 5:13 4

7. Fužinar Sij Metal 5 1 4 5:14 3

8. Alpacem Kanal 6 0 6 4:18 0

S. V.

Foto: MOK Krka

